港深西部鐵路｜消息：擬於內地設口岸、採一地兩檢　運流局：計劃公開招標

▲ 深圳前海。（資料圖片）

消息指，連接洪水橋及深圳前海的港深西部鐵路，會於內地設置口岸，並採用「一地兩檢」模式。運輸及物流局指，有空間考慮引入新營運者的可行性，計劃公開招標，預計今年上半年向立法會匯報項目進展。

運輸及物流局表示，港府與深圳當局正繼續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」積極攜手推展港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目，兩地政府已共同成立「跨界軌道項目推展辦公室」，推進項目下一階段的規劃和設計等工作。

劉國勳：口岸設於內地較符合成本效益 冀深圳灣及前海站皆設口岸

新界北立法會議員劉國勳認為，香港土地相對有限，口岸設於內地，就可騰出更多香港土地發展其他用途；而內地建築成本較低，加上香港段的車站較多，口岸設於內地會較方便本地線乘客，整體來說口岸設於內地，是較符合成本效益的決定。他支持採用一地兩檢的通關模式，期望在港深西部鐵路深圳段的深圳灣及前海站皆設置口岸，方便乘客在不同車站通關。

對於政府計劃就有關鐵路工程公開招標，意味可能在港鐵以外引入新營運者，劉國勳指，一直提倡跨境項目，可以由內地向南興建，有條件引入更多公司競爭，從而帶來新技術﹑新思維﹑新速度，甚至可以降低成本。

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