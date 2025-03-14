Healthy Life｜準媽媽孕期易有不適　瑜伽導師教2個動作助拉伸肩膀

▲ 瑜伽導師Carol教2個動作助準媽媽拉伸肩膀。

【瑜伽／拉伸／懷孕／準媽媽】不少女性在懷孕期間都會經歷各種程度的不適，但如果有持續運動的習慣，通常能緩解問題。TOPick今次請來瑜伽導師Carol教大家2個動作，幫助準媽媽拉伸肩膀，度過一個愉快的孕期。以下動作僅供參考，請在專業人士指導下完成。

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動作1

可以坐在腳跟上，並預備一條彈力帶，或者洗澡用的大毛巾亦可

吸氣時伸直雙手舉高，呼氣時雙手在背後落下

再吸氣時舉起雙手，呼氣時雙手重新回到前方

大概做10個來回左右，之後便可以休息一下

小貼士：做這個動作要保持腰骨挺直，不要抝腰

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動作2

這個動作同樣可以坐著完成，如果家中有瑜伽磚，可以直接使用，沒有的話亦可以用水瓶代替

先以右手拿著瑜伽磚，之後彎曲手肘，左手在背後接住瑜伽磚

接住之後就交換位置，變成左手在上，右手在下接磚

記住每次都是由上方傳向下方，完成傳遞便可以將手轉到上面

左右手可以各做10次，一共做20次，之後便可以稍作休息

小貼士：位於下方的手接磚時，可以將拇指向外伸，其他手指則向內，這樣會較容易接住瑜伽磚。當動作變得順暢之後，就可以嘗試加快速度。

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特別鳴謝：The Practice Studio提供拍攝場地

撰文：陳慧靈

攝影及製作：馮凱宜、陳健珊

監製：黃存新