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Healthy Life｜準媽媽孕期易有不適　瑜伽導師教2個動作助拉伸肩膀

保健美顏

撰文： 陳慧靈

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

瑜伽導師Carol教2個動作助準媽媽拉伸肩膀。

【瑜伽／拉伸／懷孕／準媽媽】不少女性在懷孕期間都會經歷各種程度的不適，但如果有持續運動的習慣，通常能緩解問題。TOPick今次請來瑜伽導師Carol教大家2個動作，幫助準媽媽拉伸肩膀，度過一個愉快的孕期。以下動作僅供參考，請在專業人士指導下完成。

最新影片：

動作1

  • 可以坐在腳跟上，並預備一條彈力帶，或者洗澡用的大毛巾亦可
  • 吸氣時伸直雙手舉高，呼氣時雙手在背後落下
  • 再吸氣時舉起雙手，呼氣時雙手重新回到前方
  • 大概做10個來回左右，之後便可以休息一下

小貼士：做這個動作要保持腰骨挺直，不要抝腰

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動作2

  • 這個動作同樣可以坐著完成，如果家中有瑜伽磚，可以直接使用，沒有的話亦可以用水瓶代替
  • 先以右手拿著瑜伽磚，之後彎曲手肘，左手在背後接住瑜伽磚
  • 接住之後就交換位置，變成左手在上，右手在下接磚
  • 記住每次都是由上方傳向下方，完成傳遞便可以將手轉到上面
  • 左右手可以各做10次，一共做20次，之後便可以稍作休息

小貼士：位於下方的手接磚時，可以將拇指向外伸，其他手指則向內，這樣會較容易接住瑜伽磚。當動作變得順暢之後，就可以嘗試加快速度。

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特別鳴謝：The Practice Studio提供拍攝場地

撰文：陳慧靈

攝影及製作：馮凱宜、陳健珊

監製：黃存新

養生 懷孕 運動 瑜伽

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