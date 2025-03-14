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金賽綸逝世｜韓網民拆解金秀賢聲明3大謊言　金賽綸媽媽潰要求：拜託裁定他的罪！

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

韓網民拆解金秀賢聲明3大謊言，金賽綸媽媽潰要求：拜託裁定他的罪！

【金賽綸 / 金秀賢 / 聲明 / 回應】金秀賢近日陷「戀童」及「逼債」風波，面對「縱橫研究所」連日來不斷「毀滅式」爆料，金秀賢方於今早（14日）第四次發聲明回應，承認與金賽綸戀情，但否認是在對方未成年時期，更表示「逼債」等相關指控屬謠言。

聲明發布後受到廣泛討論，金賽綸媽媽對此表示金秀賢謊話連篇，並透過「縱橫研究所」表明立場：「拜託裁定他們（金秀賢方）的犯罪行為」，附上最新兩人親密照；而韓網民亦從金秀賢方發出的長文中拆解出3大謊言……

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金賽綸逝世｜金賽綸媽媽：拜託裁定他的罪！

「縱橫研究所」於今日下午公開直播封面照，是家屬公開的最新貼臉朝，圖片中金秀賢和金賽綸裝扮與早前爆料的合照不同，似是在戶外；封面同時附有標題「金賽綸媽媽『拜託裁定他們的犯罪行為』」。

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金賽綸媽媽面對今早金秀賢方發布的聲明：稱金秀賢與金賽綸戀情發生在女方成年後、「金賽綸阿姨」身份不實而隨意捏造謠言的指控進行否認。

金賽綸媽媽表示兩人從2015年起一共交往6年沒錯，更強調自稱「金賽綸阿姨」的女性是她私交超20年友人，把金賽綸當作親生女兒看待。

金賽綸逝世｜韓網民拆解金秀賢聲明3大謊言

此外，金秀賢方今早聲明亦「轟動」韓網民，在看過文章後，韓網民直指金秀賢說謊，並拆解其中3大謊言：

  • 韓網民表示，聲明中兩人交往時間與合照時間有出入，聲明中表示「金秀賢與金賽綸於2019年夏季至2020年秋季交往」，而後又解釋稱早前被曝的親密貼臉合照及親吻照是2020年冬季時拍攝，前後矛盾。
  • 其次，據韓網民分析，金秀賢於2017年入伍後便將額頭的痣點掉，於2019年7月退伍時額頭痣已不在，而與金賽綸的貼臉照中，能明顯看見金秀賢眉頭上方的黑痣，認為合照時間在2017年之前，即金賽綸未成年時期。
  • 另外，面對聲明中所說的，合照中金賽綸穿著上衣於2019年發售，以作證兩人戀情時間的說法，有網民翻出該件上衣的發售時間，發現早在2014年就已發布，而後在2019年再次上線。
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    網民對於今早金秀賢方的回應大多持不信任或存疑態度，「請他拿出有力證據」、「真以為網民這麼好忽悠」、「最開始否認戀情到現在承認戀情就有鬼」、「惡魔」、「滿口謊話」、「誰還會相信他？」。

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