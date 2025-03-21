KO老人味丨年過40歲開始散發「老人味」　醫生拆解成因+7招辟味法

【體味／泌尿道感染／老人味／除臭／老人除】「老人味」並不是老人所特有的氣味，隨著年齡增長，身體不自覺也會出現異味。當年過40歲，除了皮膚狀態逐漸變差外，身體還會散發一種奇特的氣味，而這正正有可能就是老人味。以下將從醫學的角度分析老人味的成因，並提供7招實用的減輕氣味的方法。

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研究顯示，所謂的老人味並不是只有老年人才會出現的特殊氣味，而是隨著年齡的增加，人體會釋放一種叫做「2-壬烯醛」（2-nonenal）的化合物，這種物質在40歲以上的皮膚表面才能檢測到。

台灣泌尿科醫生顧芳瑜曾在其診所網站上撰文指出，事實上任何人在40歲以上，步入中壯年後，都有可能因年齡增長及皮膚老化而出現老人味。醫生解釋有3大成因可致老人味產生：

皮膚腺體活動改變

隨著年紀增長、皮膚逐漸老化，皮膚腺體活動會隨之改變，導致更多汗液和皮脂分泌，為細菌提供更多分解的物質，進一步加重身體異味。

排尿困擾

不少中年人面臨前列腺肥大或更年期等問題，導致包括漏尿、尿不乾淨、尿失禁等困擾，影響人們對尿液的控制，亦可能會引起泌尿道感染或尿液滯留（排尿困難），導致身體散發出特殊氣味。

洗澡頻率降低

年紀增長、行動力變低，導致洗澡變得不方便，洗澡次數減少，從而造成體味變濃郁。

老人味丨6大常見散發老人味位置

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老人味丨7大方法減輕老人味

想解決老人味非常簡單，顧醫生分享以下7大方法：

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