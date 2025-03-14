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神奇小子︱蘇樺偉宣布與師妹任國芬結婚　讚太太又靚又善良：讓我每天都感到幸福

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

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蘇樺偉宣布結婚，與太太非常有夫妻相！

【神奇小子/蘇樺偉/結婚/媽媽的神奇小子】「神奇小子」蘇樺偉今日（14日）在社交平台宣佈婚訊，與同為殘疾田徑運動員的女友任國芬結婚，一同踏上新的跑道。蘇樺偉上載多張婚照，兩人非常有夫妻相，當中更有兩人在運動場上跑步的照片，婚照熱血又溫馨！

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蘇樺偉在社交平台中發文透露與太太已經相識多年，

今天是我人生中最重要的一天，我能和我最愛的人一起步入婚姻的殿堂，感謝大家讓我們的婚禮更加完美和難忘。對於我的新娘，我們相識於多年前，你的善良、智慧、勇氣和美麗讓我每天都感到幸福和感激。我也要感謝我的父母和家人。感謝你們一直以來的支持和愛護，讓我成為了今天的自己。

我也要特別感謝我們的教練。感謝你們多年來的指導、支持和鼓勵，幫助我們在跑道上取得了優異的成績。你們的教誨和關愛對我們的成長有著深遠的影響。

我和阿芬多謝大家的祝福。

蘇樺偉在婚訊中，不忘多謝父母及家人，確實蘇樺偉成長過程中，除了克服了自身不少障礙外，隊友的支持，加上蘇媽媽不辭勞苦地照顧、耐心地陪伴，教他能堅持下去。

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08年北京奧運打破世界紀錄

蘇樺偉出生時黃疸病上腦，導致痙攣、腦痲痺及嚴重弱聽，但他努力克服障礙，甚至踏上殘疾人奧運會的舞台。蘇樺偉自14歲起在殘奧屢奪金牌，他的五屆殘奧會代表，共奪6金3銀3銅，令香港人感到自豪。成功背後，偉仔克服了不少障礙。隊友的支持，加上蘇媽媽不辭勞苦地照顧、耐心地陪伴，教他能堅持下去，甚至在2008年北京奧運男子200米（T36級）奪取金牌，以24.65秒打破世界紀錄。當運動員的廿多年，媽媽一直共同進退，退役後偉仔希望好好陪伴她，答謝親恩。

蘇樺偉今日的成功，蘇媽功不可沒。

蘇媽媽:陪伴是對兒子的最大支持

陪伴是蘇媽媽對兒子的最大支持。偉仔初出道時，她常陪兒子訓練，曾到郊外練跑；待他長大後，也偶然去體院看他訓練。賽前賽後，蘇媽媽稱會勉勵兒子「盡了力就可以了」、「問心無愧」。偉仔亦言：「媽媽一直也沒給我壓力，叫我盡力就可以了。」問到多年來是否為偉仔犧牲了許多？蘇媽媽強調：並不是犧牲，每一位父母對子女也是無私付出的。

蘇樺偉故事改編電影《媽媽的神奇小子》

蘇樺偉2000年獲頒行政長官社區服務獎狀，2005 年當選香港十大傑出青年，2013年獲得銅紫荊星章。​蘇樺偉的故事在2021年被改編成電影《媽媽的神奇小子》，導演尹志文今日亦有現身婚宴向兩人祝賀。

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