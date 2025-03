潮流速報｜TOM and JERRY首度聯乘OWNDAYS系列眼鏡 期間限定送眼鏡盒+眼鏡布

▲ TOM and JERRY × OWNDAYS

日本東京眼鏡品牌OWNDAYS正式官方宣佈與華納兄弟合作,推出人氣經典搞笑喜劇《湯姆貓與傑利鼠》85 週年聯名企劃「TOM and JERRY × OWNDAYS」首度聯名系列眼鏡。系列今日(3月14日)開始全港門市同步開售,各位粉絲準備好入手未?

眼鏡以「吵吵鬧鬧的最佳拍檔」經典追逐場景設計為靈感,包括4款度身訂造TOM and JERRY鏡框,更附送漫畫風Tyvek紙袋形眼鏡盒及芝士形眼鏡布,加推單購周邊「拉長版TOM」眼鏡袋及「鬆餅JERRY」眼鏡布!

▲ 可愛度爆燈! TOM and JERRY 大頭照

TOM and JERRY × OWNDAYS 聯名系列眼鏡4款鏡框,每款均有2種顏色供選擇。設計靈感源自《TOM and JERRY》經典的追逐場面,呈現Tom和Jerry頑皮且充滿活力的一面,將電影中的各種精彩瞬間透過新系列一一展現。

▲ JERRY 最愛的芝士|眼鏡及太陽眼鏡 SNAP

眼鏡配有金色和咖啡兩色,結合透明矽膠鏡臂上的金屬細節,展現出時尚與趣味的完美結合。鏡臂的設計靈感源於TOM被門夾扁的搞笑瞬間,形狀幽默有趣;而鏡圈則巧妙地模仿了JERRY偷咬後留下的芝士缺口,展現出極具特色的金屬波士頓框型,增添了不少玩味與創意!(各$880)

▲ 神還原搞笑場景!被壓扁的樓梯TOM 與偷咬的芝士缺口

為慶祝《TOM and JERRY》85週年,TOM and JERRY × OWNDAYS 推出限定聯名眼鏡配件。眼鏡盒採用了輕巧耐用的Tyvek材質,設計成紙袋風格,印有經典爆笑漫畫場境,展現復古美。而眼鏡布則以JERRY最愛的芝士造型為靈感,完美呼應《TOM and JERRY》的經典追逐場面,粉絲定必集齊全套!

▲ 緊張俏皮場景!貓捉老鼠追逐對決

現凡購買聯名系列眼鏡即可獲贈限量版漫畫風Tyvek紙袋形設計的眼鏡盒和芝士眼鏡清潔布。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】