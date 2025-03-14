傳鄭中基余思敏婚變︱鄭中基夫婦IG互相unfollow　 傳2月已離婚余思敏生日留言藏玄機

▲ 余思敏與鄭中基的IG互相unfollow，傳二人正辦理離婚。

【鄭中基 / 何慶湘 / 余思敏】鄭中基（Ronald）在去年9月突然發文稱與合作10年的經理人何慶湘終止合作，指對方「工作及道德操守有問題」。次後，鄭中基自爆情緒問題，要由太太余思敏（Sammie）陪同下到美國參與戒酒療程。可是，同時卻有傳鄭中基背妻偷食與何慶湘有染。

在本月5日，「機動電視台RTV」在IG分享1條Vlog，記錄鄭中基與公司員工相處的歡笑日常，在片中他精神不錯，但略顯消瘦，估計鄭中基已在美國完成戒酒療程回港。

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傳鄭中基余思敏婚變︱余思敏生日鄭中基卻無影

在昨日（3月13日），余思敏在社交網分享同子女齊慶祝生日的合照，可是不見鄭中基，同時她並寫祝自己生日快樂以及表示：「Start a new chapter」，由此引起網民猜測似有所暗示。

另外，一班曾在有線共事的主持黃芳雯、鍾健威、鄭文、衛志豪也為余思敏慶祝生日。當中，好姊妹黃芳雯用內地劇集《難哄》對白寫道：「請記得好好哄自己，會有很多人愛你」以作鼓勵，更表示：「我哋呢班兄弟姊妹陪你行」似另有含意，更引網民懷疑余思敏婚變。

而余思敏與鄭中基的IG已互相unfollow，早在今年2月已傳二人婚變正辦離婚手續，不過二人對於傳媒查詢婚變一事卻一直未有回應。

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