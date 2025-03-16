家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

【林永和醫生/家庭治療師/婚姻治療師/育兒專家】林永和醫生不僅是一位社區服務多年的家庭醫生，更是一位親子教養方面的專家。最近他推出一本關於父母與孩子成長課題的書《齊整家庭事》，分享了他對家庭生活以及對親子教養的獨到見解。

▲ 林永和醫生從社區醫生到家庭導師。 （陳慧安攝）

家庭治療師｜從社區醫生到家庭導師

林醫生從小在公共屋邨長大，童年的快樂時光讓他學會了自律與人際相處的重要性，這段經歷也讓他對社區充滿感情，並選擇成為一名社區醫生。「我在華富邨長大，家有四兄弟，我排行第二。可能很快做完功課就落街打乒乓球、玩捉迷藏、打籃球，小時候有足夠時間玩，確實做到work hard play hard。」

然而，林醫生的成長並非一帆風順。他說：「媽媽突然離開，我們經歷了一段適應期。一家全是男生，正值青春期的兄弟們分工合作，我負責煮飯，弟弟洗碗，哥哥因準備公開考試不能打擾。大家齊心協力，幫助爸爸度過難關。」這段經歷不但增進了兄弟感情，也讓學會互相支持，未來各自成家後，這些經驗將成為彼此的助力。

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林醫生中學時期先後就讀於聖公會呂明才中學和皇仁書院，而他的哥哥也曾在這兩所學校就讀。這段求學經歷既為他的學業打下堅實基礎，也受到哥哥影響，為他日後選擇醫學之路埋下伏筆，「做醫生是因為讀書成績不錯，跟隨大隊考慮投身醫療界，加上哥哥也是醫生，對我有所影響。我認為這份工作很有意義和挑戰性，幫助他們解決問題，直接分憂解難。我很感恩自己選對了這條路。」

家庭治療師｜從身心社靈全面幫助病人

林永和醫生是一位社區服務多年的家庭醫生，他的診所已經開業32年，接觸過無數家庭，見證著生老病死、甜酸苦辣與生活起伏。林醫生選擇成為一名全科醫生，而非專科醫生，是因為他認為全科醫生可以從身心社靈（身體、心理、社交、靈性）4方面來幫助病人，提供更全面的治療方案。他提到病人不僅有身體上的問題，還有心理上的困擾，甚至家庭關係的壓力。

▲ 林永和醫生選擇成為一名全科醫生，而非專科醫生，是因為他認為全科醫生可以從身心社靈4方面來幫助病人。 （陳慧安攝）

林醫生提到，診所裡有不少四代同堂家庭，「媽媽懷著嬰兒，現在都成為別人父母了，大家都經歷了一段長期關係，好像一家人一樣。」從嬰兒到老人，他都一一照顧。這種「街坊街里」關係讓他能夠深入了解每個家庭需求，並提供更貼心的醫療建議。

林醫生還進修了心理學與家庭治療，他坦言現代社會的壓力愈來愈大，不少家庭都面對著複雜的問題，尤其是心理健康方面。因此，他透過寫書與撰寫專欄文章，分享自己經驗與建議，盼能助更多家庭解決問題。

社區醫生不僅是治療疾病的角色，更是幫助病人建立健康生活習慣與心理狀態的一部分。

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家庭治療師｜《一家人好生活》到《齊整家庭事》

談到出書初衷，一切源於林醫生日常工作觀察到家庭的問題，希望提供系統化的資源幫助大眾預防或解決問題。第一本書《一家人好生活》是為病人和夫妻提供參考；第二本書《齊整家庭事》，隨著社會問題日益複雜，特別是新一代的心理健康問題，他邊學邊做，將個案經驗整理成書，並透過專欄文章反思與分享，希望為新一代父母和孩子提供深入淺出的實用資源。

▲ 林永和醫生從社區醫生到家庭導師，並將個案經驗整理成書分享。 （陳慧安攝）

家庭治療師｜5招幫助夫妻減輕焦慮

林醫生分享夫妻相處之道需磨合、坦誠溝通，學會尊重與包容，並共同改進。他建議夫妻從計劃生育到成為父母的過程中，需培養5種關鍵能力：有效的溝通、解決困難與爭執的能力、共同成長、團隊分工，以及為婚姻灌溉。這些能力能幫助夫妻應對未來的變化，減輕焦慮，並在育兒與婚姻生活中更加得心應手。

婚姻相愛而連結，但因差異和困難而成長。

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家庭治療師｜成長階段總會遇到4個敵人

林醫生分享育兒心得，強調每個孩子都是獨特的，父母需摸著石頭過河，從孩子的成長中學習如何成為更好的父母。他建議夫妻同心協力，保持溝通，並靈活分工，例如一個做好人、一個做壞人，以應對孩子從幼年到青春期的不同需求。

尤其在成長階段會遇到的4個敵人︰自卑、驕傲、嫉妒和蔑視，第一步是要先了解，傾聽和接受，譬如自卑，嘗試去幫他們找閃亮點，可以建立自信的方面；而驕傲，希望他們明白，背後有父母、團隊、教練才得到今天的成就；對於嫉妒和蔑視，要欣賞別人之餘，就是了解自己的獨特性，進而嘗試去做最好的自己。

▲ 林永和醫生指夫妻由計劃生育到成為父母的過程中，需培養5種關鍵能力。 （陳慧安攝）

林醫生坦言與孩子相處有一定挑戰，父母應該尊重孩子的獨特性，並幫助他們找到自己的興趣與方向。他相信透過溝通與協調，家庭能夠共同成長，找到適合彼此的相處方式。

兩個孩子一個選擇了醫學，另一個則選擇了數學和哲學，他尊重他們的選擇，並給予支持與鼓勵。

家庭治療師｜「好父母」應具備哪些條件

林醫生對父母提出3個建議，並強調情緒穩定與言行對孩子影響深遠，應以身作則，樹立榜樣，並在孩子的成長過程中給予足夠的支持與關愛。

1. 相信自己的能力並在困難時尋求幫助；

2. 夫妻間保持良好溝通與合作，共同面對育兒挑戰；

3. 珍惜與孩子相處的時光，因為成長只有一次。

▲ 林永和醫生強調每個孩子都是獨特的，父母要從孩子的成長中學習如何成為更好的父母。 （陳慧安攝）

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