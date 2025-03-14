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公營醫療收費調整｜醫院檢查「小數怕長計」   彭鴻昌憂基層病人負擔增甚至延誤就醫

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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政府計劃公營醫療的門診檢查項目逐項收費（資料圖片）

【公營醫療 / 公立醫院 / 醫療收費】公立醫院收費檢討已有一段時間，醫務衛生局長盧寵茂今日（14日）表示，政府會考慮將門診部分檢查項目，例如較複雜的影像檢查、電腦掃瞄、磁力共振等，改為按項收費，釐訂出合理的共付水平，確保是市民可負擔的程度。有意見擔心無政府資助的基層病人或因為開支龐大而延誤就醫，最終病情惡化。

彭鴻昌憂慮，基層市民或憂慮開支龐大而延誤就醫，提醒決定收費水平前要與社會討論。（資料圖片）

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌回覆本報查詢時表示，除電腦掃瞄和磁力共振外，醫院還有很多檢查項目，包括驗血、抽血、種菌檢驗、心電圖等，惟當局未有正式公布按項收費檢查項目，相信多個檢查項目會累積一定的支付金額，對病人構成經濟負擔。

彭鴻昌表示，按項收費的調整或會造成反效果，當涉及龐大醫療使費時，基層市民只好無奈暫不使用有關服務，等待緊急情況下才接受治療。同時，在緊急情況毋須收費的大前提下，相信更多市民選擇「排急症」，不但加重急症室人員的負擔，更有可能延誤病情，導致病情惡化，最後反而令醫療開支增加，這個情況相信都是大家不想見到的。

在職貧窮家庭未豁免收費

他又指，現時公營醫療減免機制下，只有綜援領取者及75歲以上的高額生活津貼受惠人等可獲全費減免。其他比較基層的巿民，如在職貧窮家庭，均未能獲得豁免，建議當局應加大減免對象，幫助更多有需要人士。

對於當局提出的「共付」概念，彭鴻昌強調，當局應考慮按項收費金額能夠與成本比例掛鉤的同時，是否已脫離市民所能承擔的水平。

政府計劃公營醫療的門診檢查項目逐項收費（資料圖片）

病人不能決定做哪些檢查　倡收成本2%

他認為，市民不可自行選擇檢查項目，需要由醫生診斷，按病情決定所需檢查，認為醫療成本不應由病患者承擔。而公營醫療並非追求盈利，認為不應與私營市場的水平比較，建議繼續維持成本的2%水平的象徵性收費。

彭鴻昌建議，當局應盡快向大眾交代相關收費調整，並與社會討論作出調整，建立社會共識，在推行任何政策前必須「三思而行」，減少對大眾市民的影響。

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