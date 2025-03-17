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視障音樂家｜看不見音符憑毅力奏出音樂人生　香港傑青蕭凱恩：把不可能變成I'm possible

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 16 分鐘前

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視障音樂家｜看不見音符憑毅力奏出音樂人生　香港傑青蕭凱恩：把不可能變成I'm possible

蕭凱恩（Michelle）是一位視障女音樂家，儘管從小失去視力，也沒有讓黑暗限制自己夢想，反而在父母無條件的支持下，透過音樂找到屬於自己光明之路：「只要堅持不懈，就能戰勝黑暗，創造屬於自己的奇跡。」

視障音樂家蕭凱恩｜3個月大患眼癌切眼球保命

蕭凱恩在3個月大時被診斷出患有眼癌，為了保住生命，她不得不接受切除眼球手術，從此失去了視力。然而，她的父母並沒有因此放棄，反而在醫生的鼓勵下，決定將她當作普通孩子來養育。他們相信，雖然天父關上了一扇門，但一定會為她打開一扇窗。  

手術後其他人拆下紗布，就可重見光明，而我就從此失明。

蕭凱恩早前出席博愛醫院的生涯規劃講座，助學生建立積極人生路重難日木火。（越玲瓏）

視障音樂家蕭凱恩｜感謝父母不離不棄

小時候，她一直以為跟其他小朋友一樣，但後來才發現自己原來是有分別，她笑著說：「有次到公園和其他小朋友玩，他們可以自己行上去溜滑梯，而我卻不行，需要家人帶我上去。」所以失明後，她偶爾也會有不開心的時後，「如掉了東西撿不到、突然找不到衣服，或者本應在固定位置的東西，突然轉了另一個位置，我也會覺得有點沮喪。」

成長過程中，父母教會她如何克服困難，重獲自信心，「4歲時，爸爸讓我學游泳，希望我可以有求生本能，訓練我的毅力，後來慢慢愈游愈遠，最終可以游到20個直池。」

在父母的悉心栽培下，蕭凱恩從小學會了獨立生活，並培養出對濃厚音樂興趣。4歲時，她收到了一座電子琴作為禮物，從此開啟了她的音樂之路。儘管學習過程充滿挑戰，她憑藉驚人毅力和天賦，逐漸掌握了鋼琴演奏的技巧，並在音樂中找到屬於自己的聲音。

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視障音樂家蕭凱恩｜從特殊學校轉到主流中學

中一就讀心光盲人院暨學校，轉考入聖士提反女子中學，是蕭凱恩的一大挑戰，「學校有3棟大樓，對我來說範圍很大，從第一棟大樓走到另一大樓，起碼要走6、7分鐘，一來一回，一下子就用完小息的時間。」幸而遇上一班好同學，願意放棄小息時間陪伴她練習。

到了中四選科時，蕭凱恩遇到了一個小衝擊，「那時候老師特別關顧我，問我讀完中學後有甚麼打算？我回她我想在中文大學讀音樂系，她提醒我現在還不行，現實一點好嗎？」最終這番說話，讓蕭凱恩更加努力向理想進發。

我希望鼓勵大家，遇到批評的說話時，不要就這樣放棄，反而當作一個動力，去繼續努力，終會達到自己夢想。

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視障音樂家蕭凱恩｜音樂之路：從摸索到專業技藝  

蕭凱恩音樂之路並非一帆風順。由於視力障礙，她無法像常人一樣閱讀樂譜，學習過程亦比其他人更加艱辛。然而，她並未因此退縮，而是透過觸覺和聽覺來感知音樂。她的鋼琴老師用貼紙標記琴鍵，幫助她記憶音階，而她則通過反覆聆聽和練習，將每一首樂曲深深印在腦海中。  

她的努力沒有白費。蕭凱恩不僅考獲了英國倫敦聖三一音樂學院的LTCL鋼琴和聲樂文憑，還成為香港中文大學音樂系的首位視障畢業生。她的成就著實是對自己努力的肯定，更是對所有視障人士的鼓舞。  

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視障音樂家蕭凱恩｜用音樂傳遞希望與力量

蕭凱恩既是一位出色的音樂家，更是一位積極回饋社會的公益音樂家。她經常參與慈善活動，用音樂為他人帶來希望和力量。她相信，每個人都有自己的優點和長處，只要堅持不懈，就能克服困難，實現夢想。  

早前，她受邀出席由博愛醫院主辦、新界扶輪社協辦、元朗民政事務處及元朗區中學校長會支持的「踏出人生路」生涯規劃講座，並於博愛醫院鄧佩瓊紀念中學擔任主講嘉賓，與學生分享了自己在黑暗中克服困難與挑戰的故事，幫助學生建立積極人生路。

蕭凱恩早前出席博愛醫院的生涯規劃講座，助學生建立積極人生路。（越玲瓏）

視障音樂家蕭凱恩｜把Impossible變成I'm possible

她的故事激勵了無數人，尤其是那些面對逆境的人。她常說：「Impossible（不可能）這個詞，其實可以拆解為I'm possible（我有可能）。」這句話成為她人生的座右銘，也成為她向世界傳遞的信念。  

如今，蕭凱恩繼續在音樂的道路上前行，並致力於推動社會對視障人士的理解與支持。她希望透過自己的經歷，讓更多人看到視障人士的潛力，並呼籲社會提供更多平等的機會。

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