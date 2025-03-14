香港漫畫｜港鐵《牛仔》展遍佈10個車站　展現窩心故事兼向參觀者送禮物

本地經典漫畫作品《牛仔》深入民心，港鐵香港站今日（14日）起至23日舉辦《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》，首度展出原作者王司馬的珍藏手稿，並邀請逾20名本地演藝人和藝術家，創作不同「牛仔」造型的公仔和畫作。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

展覽內設有由著名藝術家利志達設計的鐵路車廂場大型海報，並特設1.3米高的「牛仔」雕塑，讓乘客與港漫愛好者近距離與「牛仔」一家打卡留念。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

現場亦會播放全新創作的《牛仔》動畫及藝術家訪問，分享他們有關「牛仔」的難忘回憶及故事，令公眾更了解《牛仔》這部經典漫畫的不同面貌。

除了香港站的展覽外，十個港鐵車站將展示大型《牛仔》四格漫畫壁畫，將車站化為四格漫畫故事牆，呈現《牛仔》窩心故事，包括：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

香港站、中環站、銅鑼灣站、太子站、油塘站、坑口站、南昌站、北角站、何文田站及荃灣西站。

參觀者可獲贈限量版《牛仔》明信片，數量有限，派完即止。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】