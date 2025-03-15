殺校｜天主教香港教區：博智小學不排除與同區屬校合併　「私小一需巨額資金非易事」

▲ 天主教教育事務處表示，不排除天主教博智小學要與其他同區教區小學合併。（陳靜儀攝）

天主教博智小學下學年未能開辦資助小一班級，辦學團體表示，學校要透過私營小一方案「復活」需要巨額資金，並不容易，表明不排除學校要與其他教區小學合併。教育事務主教代表助理胡艷芬坦言，學校生源日漸減少，即使有足夠資金營運私營小一，沒有足夠生源亦難以令學校「復活」。

教區：私小一方案要巨額資金 並非易事

本報向辦學團體天主教香港教區查詢學校的發展方案。轄下的天主教教育事務處表示，會與法團校董會討論最合適的方案，以及聆聽持份者的需要。最新的私營小一方案中，學校要自資私營的小一屆別，直至該批學生小六畢業，天主教教育事務處形容做法「需要巨額資金，並非易事」，不排除學校要與區內由教區營辦的小學合併，讓師生、家長得到最合適和理想的安排。

天主教教育事務處表示，黃大仙適齡學童人口嚴重不足，留意到過去數年已有津貼小學停辦。教育事務處形容，博智小學一直很努力，對學校未能獲派2025/26年度的資助小一班級感到惋惜。

教育事務主教代表助理、退休小學校長胡艷芬向本報表示，若學校採用私營小一方案，教區要為學校籌集近千萬元資金，並非教區能輕易籌集的金額。她又稱，學校屬津貼學校，營運上並無資金能用作自資營辦班級。

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胡艷芬：申私小一救校需資金生源兼備

若學校採用私營小一方案，只要學校在下一學年的小一派位能取錄至少16人，滿足開班綫要求，學校便能重新開辦資助小一班級，否則學校只能停辦。被問到若有足夠資金，學校是否就能夠「復活」，胡艷芬強調申請私營小一方案救校，並非有足夠資金就能成功，學校亦要有充足生源。

她稱，博智小學位置交通不便，加上附近屋苑以至全區都人口老化，生源有限，坦言即使教區能籌集足夠款項，但學校欠缺生源，學校要取錄足夠學生「復活」始終不容易，又形容若勉強申請私小一方案，只會浪費捐款人的心意。

胡艷芬表示，學校要在3月27日或之前提交方案，安排學校與其他區內教區學校合併是考慮方向之一，但強調需要諮詢持份者意見以及與法團校董會討論，學校有60年歷史，亦應諮詢眾多校友意見。她又強調，與其他學校合併並非一時三刻能處理，需要兩間學校的法團校董會均同意安排。

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