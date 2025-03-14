2元乘車優惠｜孫玉菡：「兩蚊兩折」對60至64歲長者影響較大　相信方案可鼓勵選擇適合出行路線

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勞工及福利局局長孫玉菡今（14日）在社交平台公布調整二元乘車優惠數據，顯示平均每月乘搭10元以上路線的人次只佔受惠乘客人次不足4分1，但政府就相關車程向公共交通營辦商發還的款額就佔逾半；而60至64歲者乘搭10元以上路線者的人次也較多，佔該年齡層整體約34%。孫玉菡指，60至64歲人士是在「兩蚊兩折」方案下受較大影響的一群，重申冀有關方案可提供誘因鼓勵受惠者選擇適合出行需要的路線。

60至64歲補貼金額 佔整體55.7%

《財政預算案》提出調整長者兩元乘車優惠，車費超過10元付全票兩折，涵蓋65歲以上長者。據勞福局的數據，樂悠咭全面實施實名制後首三個月，使用優惠的60至64歲持卡人約有65.1萬人，遠低於65歲或以上的145.9萬人，但政府就前者的補貼額就達2.044億元，比65歲以上的補貼額多近億，亦佔整體3.672億補貼額約55.7%。

局長孫玉菡解釋，計劃下政府向公共交通營辦商發還的票價差額，是以成人票價扣除其自行提供的優惠減去受惠者繳付的票價計算，部分營辦商現向65歲或以上這提供票價優惠，故該群組需發還的票價差額較小。他重申若差別對待不同年齡群組的受惠者，會令計劃設計變得相當複雜，不符合簡單易明原則。

▲ 勞工及福利局展示2元乘車優惠的數據（勞工及福利局Facebook）

數據亦指，65歲或以上的總乘客人次中，約有17%乘搭10元以上路綫，低於60至64歲的34%。孫指，這反映60至64歲人士較多作長途行程，對跨區出行的需求一般較高，故他們是「兩蚊兩折」方案下受較大影響的一群。

數據顯示，二元乘車的平均每月總乘車人次達7,760萬，其中只有約24%，即1,830萬人次乘搭10元以上路綫，但政府就相關車程提供的補貼額佔整體3.672億的51%，即達1.882億元。孫稱，社會其中一個共識是「長車短搭」問題須處理，相信透過「兩蚊兩折」可提供誘因鼓勵受惠者選擇適合出行需要的路綫，減少有關情況，受惠者節省金錢之餘，亦減少政府不必要的補貼。

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