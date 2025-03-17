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院舍生活｜安老業界推動自願減約束措施 長者不必再用約束帶重展笑容

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 1 小時前

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老安業界推動自願減約束措施，了解長者個別需要，制定方案增強長者自理能力，提升長者尊嚴。（陳靜儀攝）

安老業界推動自願減約束措施，了解長者個別需要，制定方案增強長者自理能力，以減約束和減少包尿片等，提升長者尊嚴，成功個案長者不必再用約束帶和包尿片，重現笑容。有院舍職員體驗被約束，「喊哂口」後謂不再約束長者。

日台推行「自立支援」多年，來自日本的「自立支援」提倡「3不」（不約束、不尿片、不臥床）和「4要」（要飲水、要進食、要運動、要排便），院舍透過了解長者個別需要，制定方案增強長者自理能力，以「3不」和「4要」提高生活質素。

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輪椅伯伯訓練一年重現動力

77歲的林伯以前日日上跳舞堂，但之後患上肺積水和肺結核入院，出院轉居院舍時，需坐輪椅、包尿片，並用上約束帶，「最初坐輪椅唔方便，去廁所要人幫」，「唔想人哋幫手」。

頤和園窩打老道院院長魏振青表示，評估和了解過林伯背景、喜好和意願，確認有意參加一般活動後，召開個案會議討論，再尋找合適專業介入。經過一年訓練如物理治療，林伯成為「成功個案」，現使用助行架，可自行如廁，主動參與院舍康樂活動，「想跳番舞」。

老安業界推動自願減約束措施，了解長者個別需要，制定方案增強長者自理能力，提升長者尊嚴。（陳靜儀攝）

銀創基金會主席陳靜如強調長者個人動機的重要性，特別是對生活有希望的長者，「有個人動機（進步）最快」，再由院舍跨專業人手支援。

員工體驗約束後感觸　更有同理心

魏振青表示，以前未推行「自立支援」前，院舍員工普遍有慣性思維，「覺得約束是解決辦法」，及後讓員工體驗被約束，過程中改變員工思維，建立同理心，讓他們感同身受，使用約束前會嘗試不同方法，不因一時之快而用約束，「有人喊住話聽日全部都唔約束」。

銀創基金會主席陳靜如強調長者個人動機的重要性（陳靜儀攝）

小改變大改善　員工工作量亦減輕

至於會否增加人手壓力負擔，他指要改變工作細節，希望員工明白，當長者情況好轉，可以自己步行和如廁，可減輕員工的工作量，「花少一些時間，少一個換片」。

陳靜如表示將於3月22日舉辦「自立支援體驗日暨減約束啟動禮」，提倡和建立關愛長者文化，提升長者晚年幸福感。現時有接近100間院舍簽署《安老業減約束約章》，長遠目標有300間院舍會簽署。

社署回覆本報查詢時指，《安老院實務守則》就使用約束提供指引，訂明安老院應避免使用約束措施，只有在嘗試其他折衷辦法失效後或在緊急的情況下，當住客的安全、健康或福祉受威脅時，才可考慮使用約束，並必須遵照《實務守則》所列的程序及詳細指引，包括使用前必須取得註冊醫生、住客及或其監護人、保證人、家人、親屬的書面同意。

林伯成為「成功個案」，經一年訓練後現能使用步行架。（陳靜儀攝）

院舍為林伯推行「自立支援」的步驟

1.了解背景，喜好和意願，確認有意參加正常一般活動
2.召開個案會議討論，尋找合適專業，如物理治療介入
3.身體情況改善，護士確認傷口已癒合，長者有足夠營養
4.專業介入訓練，如物理治療訓練肌力
5.建立肌力後再進一步訓練，如用助行架訓練
資料來源：受訪者提供

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