安老院舍｜日台院舍率先推行「自立支援」　香港可借鑑

▲ 安老業界組團赴台考察，借鏡香港發展「自立支援」。（陳靜儀攝）

日台院舍率先推行和實踐「自立支援」，安老業界去年組團赴台考察，借鏡香港發展。業界代表指日本活用科技產品，台灣則有院舍與家屬簽免責聲明，兩地均較香港「走得前」。

運用科技與改善生活環境 均有幫助

銀創基金會去年組團赴台，了解台灣推行長者「自立支援」的成功經驗，有份考察的銀創基金會會長李輝形容日本行得最前，台灣則比香港行前一步，她觀察發現台灣「大有大院舍做，細有細做」，有細院舍將注意力放在居住環境，運用環境設施從讓長者找支撐點，慢慢訓練做到減約束。

▲ 日本、台灣的「減約束」措施已有一定經驗，香港可以參考。（陳靜儀攝）

她表示，日本業界使用科技更普及全面，科技支援亦較人性化。她舉例，長者渴望與人聊天，日本多使用聊天機械人輔助。雖然有本地院舍於疫情期間引入聊天機械人，為長者解悶，但李輝就指疫後已較少使用。台灣方面，就以科技替代人手，她透露台灣利用科技紀錄長者如廁習慣，系統從而建議如廁時機，員工配合時間表安排如廁訓練。

此外，她指台灣有院舍與家屬簽免責聲明，讓家屬知悉實踐減約束要承擔一定風險，雙方共同承擔風險，例如明白長者有機會跌倒，了解訓練風險。

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