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長和賣港口｜港澳辦再轉載評論文章　質問所謂「精明」交易有無考量國家民族利益

港聞

發布時間： 2 小時前

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港澳辦再轉載評論文章。（港澳辦網站截圖）

【長和賣港口 / 巴拿馬運河 / 港澳辦】長和（00001）賣港口爭議持續，港澳辦網站繼周四晚轉載《大公報》評論版文章，質疑交易非普通商業行為。今日港澳辦和中聯辦網站分別再轉載題為「偉大的企業家都是錚錚愛國者」的《大公時評》，文章質問所謂「精明」交易有無考量國家民族利益。

港澳辦和中聯辦先後轉載第一篇評論文章後，長和股價周五逆市跌6%，至今未作回應。

中聯辦網站亦轉載相關文章。

有關評論全文如下：

偉大的企業家都是錚錚愛國者

近日，長江和記公司擬將其持有的包括巴拿馬運河兩大港口在內的43個港口出售給美國財團的消息，引發國人高度關注和強烈質疑：為何如此輕易將這麼多重要港口轉讓給不懷好意的美國勢力？表面宣稱的商業行為暗中藏着怎樣的政治算計？所謂「精明」的交易有沒有考量國家民族利益？這般選擇是否在助紂為虐、貽害中國和世界？

由此，人們進一步發出靈魂拷問：在大是大非面前，當事的企業家應怎麼取捨，帶領企業駛向何方？

歷史早已給出答案：無論何時何地何種情況，偉大的企業家從來不是冷血投機的逐利者，而是熱誠傲骨的愛國者！商場如戰場。那些在民族史冊上熠熠發光的偉大的企業家，無一不像偉大的將軍，堅定勇敢地維護國家利益、民族大義。他們將自己和企業前進的羅盤對準祖國的星辰，與自己的人民同呼吸、共命運，因此才名垂青史，為後世景仰。

國人想起的是，在舊中國積貧積弱、強敵環伺之時，張謇創辦大生紗廠以實業救國。在抗日戰爭的烽火之中，馬萬祺通過商貿網絡為前線輸送物資，並想盡辦法救治傷員。

國人想起的是，新中國剛成立，百廢待興，以美國為首的西方陣營又迫使我們投入一場更加殘酷的戰爭，並對新中國實施全面圍堵封鎖。當此嚴峻關頭，眾多企業家如同戰場上的戰士，奮力築起國家新的經濟長城，用行動詮釋「商之大者，為國為民」。柯麟、柯正平在港澳為國家籌集大量資金和物資。霍英東頂着港英當局「緝私」的槍口，組織船隊突破封鎖線，將藥品、鋼材等戰略物資運往內地。

國人想起的是，改革開放後，曹光彪第一時間到內地投資開辦香洲毛紡廠。面對外界的觀望、家人的疑慮，他毅然決然說：「必須得做，哪怕虧掉所有投資也值得做，因為這是對國家發展有用的。」包玉剛與內地造船企業簽署協議，定製多艘船隻，推動中國船舶業走向世界。他對兒女說：「無論什麼時候，什麼地方，都不要忘記我們是中國人！」曹光彪和包玉剛造就非凡商業奇跡，正根源於「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的堅貞信念，根源於將個人抱負彙於天下興亡的浩蕩洪流。

今天，中國新一代的傑出企業家進一步傳承光大着愛國精神。面對美國的技術封鎖、市場圍剿以至針對個人的瘋狂打擊，他們不屈不撓、絕地反擊，在圍堵中突圍，在承壓中超越，堅決有力捍衛國家產業自主尊嚴。任正非帶領華為頂住全球供應鏈斷裂的衝擊，在被切斷高端芯片供應的絕境中啟動「南泥灣計劃」，用英勇行動詮釋了何謂「站着抗爭」，守護了中國通信產業的技術主權，向世界宣告中國企業不會在強權面前屈膝。還有許多企業家將被列入美國所謂制裁名單視作登上「光榮榜」，將外部打壓轉化為自主創新、突破發展的戰略契機。比亞迪、寧德時代、科大訊飛、大疆，一個個拚搏勝利的故事彰顯着企業走向成功、走向偉大之路。

「滄海橫流，方顯英雄本色」。歷史和現實都提示處於風口浪尖的企業家們，面對美國的強權霸凌，唯有堅定地與國家站在一起，勇敢鬥爭，才能保家衛國，才能贏得尊嚴、守住清譽。反之，如果看不清美國那些政客「既要錢、更要命」的本質，選擇與之共舞、倒行逆施，或許一時可做成「大刁」、賺到大錢，但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名的。

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