國際金融中心｜在美港人問香港是否仍是國際金融中心　曾俊華說好話亦無用？

▲ 曾俊華與在美國港人討論香港現在的最新發展。（曾俊華Facebook圖片）

前財政司司長曾俊華說，上周赴洛杉磯探訪家人，期間與幾十位移居當地的香港朋友見面，被追問香港是否還是國際金融中心。曾俊華形容此類問題「棘手」，但都盡量為香港講好說話。

當地傳媒有關香港消息較負面

不過，曾俊華說，這些朋友身在美國，從當地傳媒接收到有關香港的消息，都比較負面，「都唔係咁容易說服佢哋。」

他又說，雖然這些香港人去美國好多年，大部分已經是美國市民，但仍然十分關注香港各方面的情況。

【曾俊華：香港仍是國際金融中心 因至少仍擁有「兩個C」】

曾俊華又說，自己在美國特別留意當地民眾的生活情況。在超市見到有位女士推著一大車貨品去收銀台找數，「搞咗一大輪，最後拎晒身上所有現金，有銀紙亦都有銀仔，發現都係唔夠錢找數，於是即時抽起部分貨品。」

曾俊華家人透露，這個情況很常見，因現時很多美國人，都是「月光族」，「過咗月中就開始手緊，佢哋通常卡數一大堆，個個月都係還最低限額，成世人都會孭住一身債，但係咁樣嘅模式，就係唔少美國人嘅日常生活，當地人都見慣不怪。」

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