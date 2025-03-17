啟德體育園演練｜車馬費花近1600萬元　地區人士為何較公務員多獲50元？

▲ 政府派遣14萬人次公務員參與5次演練。（資料圖片）

【啟德體育園/演練/車馬費】啟德體育園作為本港新地標，港府在啟用前投放不少資源進行5場大規模演練。財赤下，大家十分關注演練成本。據政府回覆本報查詢，單是派給參與演練者的車馬費，已花近1600萬元。

眾所皆知，參與演練的公務員可獲取100元車馬費，公務員事務局回覆查詢時表示，五場演練，政府共派遣約14萬人次公務員參與。換言之，涉及公務員的車馬費達1400萬元。

邀11500人次地區人士參與演練 車馬費每人每次150元

參與演練的還有地區人士，包括區議員和「三會」委員（即分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會）。消息指，民青局向參與演練的地區人士及其同行人士發放的車馬費更多，每人每次150元。民青局回覆本報查詢時指，五場演練共邀請約11500人次地區人士參與。所涉金額約172.5萬元。

公務員事務局：考慮到地區人士抽出寶貴時間參與演練

至於為何金額較公務員高，公務員事務局的解釋是，考慮到地區人士抽出寶貴時間參與演練，為社區作出貢獻。新思維立法會議員狄志遠相信，社會上有很多人願意幫忙做義工，若以義工概念，一般津貼30至40元，沒必要150元那麼高。

有參與演練的地區人士則稱，自己不打算申請領取車馬費。

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事實上，在財赤下，政府花每一分錢都備受關注，政界至今不少人不解為何要向每位公務員派100元車馬費，尤其參與演練被視為公務員工作的一部分，若涉交通費，大可實報實銷。

公僕劃一派100元車馬費 政府：大大減省行政開支

局方的答覆是，發放定額車馬費的安排，能免卻同事逐一申請發還有關費用，大大減省相關的行政開支。有資深建制苦笑指，可能有近千萬是在為政府的繁複行政程序買單，建議先改革公務員報銷機制。

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