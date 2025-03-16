人工智能｜陳茂波：周五數碼港招聘博覽提供2000職位　六成與人工智能相關

▲ 陳茂波與青年交流香港創科發展。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波今日在網誌上預告，數碼港將於本周五起一連兩日，舉行聚焦人工智能的招聘博覽，580多家企業及機構將提供逾2,000個職位，當中約六成都跟人工智能相關。

陳茂波表示，加速推動創科發展及落地應用，加快以科技推動不同產業和企業升級轉型，既需要技術前沿的科技企業，更需要有高質素的人才。他歡迎並鼓勵更多科技企業參與在本港的青年科技人才培育，並為他們提供更多優質的就業和發展機會。

港投公司將夥RISC-V科企展開戰略合作

另外，陳預告，港投公司今年將舉辦「國際人工智能青年科學家論壇」，匯聚行業的高端人才，促進人工智能的技術交流和產業化發展，包括開源（Open Source）技術。當中，RISC-V開源芯片的設計和應用，是策略性布局未來發展的重要一環。

陳透露，港投公司本周五將公布與一家聚焦RISC-V技術的科技企業展開戰略合作，加速在香港相關產業落地和人才培育。同時會舉辦首屆「香港RISC-V發展高峰論壇」，展示香港在這個領域的獨特角色和潛力。

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