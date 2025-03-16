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打擊黑工｜將軍澳及大埔屋苑、商場聘黑工清潔　警拘16人

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 17 分鐘前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

警方打擊非法勞工，在將軍澳及大埔拘捕16人。（曾秋文攝）

警方打擊非法勞工及相關罪行，警方有組織罪案及三合會調查科高級督察鄧嘉豪今日（16日）表示，警方一直關注非法勞工相關罪行，會採取即時行動打擊不同行業的黑工。

警方近日接獲情報，顯示在全港不同屋苑和商場有人聘用非法勞工作清潔工人，經深入調查後今日清晨展開行動，動員逾80名探員和機動部隊人員，突擊搜查將軍澳及大埔屋苑和商場的清潔場所，先後拘捕16人，當中包括12名非法勞工、4名工頭，涉嫌「非法入境」、「聘用非法勞工」、「違反逗留條件」及「行使虛假文書」等罪名。

警方打擊非法勞工，在將軍澳及大埔拘捕16人。（曾秋文攝）

7人持行街紙非華裔　3非法入境

被捕的12男4女（27至66歲），7人是持俗稱「行街紙」留港的非華裔人士，3名非華裔非法入境者、1名非華裔人士持護照以遊客身份來港，以及1名持雙程證內地人士。

探員搜查工作地點包括屋苑商場、清潔站、垃圾站和員工休息室，檢獲大量與案有關的證物，包括偽造身份證、偽造身份證副本、穿着的制服、工作記錄文件及清潔工具，所有被捕人士現正被扣留調查。

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非法入境 黑工 大埔 將軍澳 罪案

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