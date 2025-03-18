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過度活躍症｜疫後ADHD患者趨增　65%成年仍有徵狀

港聞

發布時間： 14 分鐘前

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陳國齡表示，6成半ADHD患者直至成人階段仍會有徵狀。(梁偉榮攝)

有精神科專科醫生表示，患專注力不足／過度活躍症（ADHD）患者近年有上升趨勢，6成半患者直至成人仍有徵狀，認為與3年新冠疫情有關。關注組織呼籲設立ADHD過渡服務，及早評估青少年患者的情況。

港大精神科學系榮譽臨床副教授陳國齡指，2021至2023年政府委託大學進行的調查顯示，約一成兒童患ADHD，患者有專注力差、活動量過高，以及自制能力差問題，由於疫情期間兒童無法「跑跑跳跳」，疫情後徵狀均大為顯現，令調查所得數字上升。

陳國齡表示，6成半患有徵狀的ADHD兒童患者，徵狀會延續至成人，患者性格會較為衝動以及容易胡亂花費，其中曾遇到的個案，患者租賃一個地方後，將戶主的酒類珍藏全都拿走，用以於派對享用。她表示，雖然成人患者過動、衝動情況會隨年紀慢慢減低，但不專心的徵狀會持續，會影響工作及感情生活。

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27歲的陳小姐小學起已有過動的徵狀，但其後沒有再接受治療。陳小姐於就學期間經常「遊魂」、「發白日夢」，其後停學並於進修後任職廚師，但因工作表現問題曾轉過多次工。她指，曾有主管及經理跟她講，她上班時並非處於工作狀態，直言「妳一直都係咁，做每一份工都做唔長㗎」。另外，她亦曾經忘記熄燈及熄爐頭。

陳小姐表示，成年後曾因身體有其他毛病，而尋求公立醫院轉介，但排期至少要一年半至兩年，至於私家收費昂貴，45分鐘至1小時治療，連同藥費已需要5,000至6,000元，目前財政狀況無法負擔，她形容自己處於十字路口。

(梁偉榮攝)

陳國齡指，部分患者因有其他共患病，按醫生意見先接受其他治療。另亦由於副作用、藥物價錢昂貴等因素，8至24歲的年輕患者當中，有6成自行停藥，可能令徵狀加劇。專注不足及過度活躍症（香港）協會執行總監伍敏姿表示，目前患者成年後，一般需要到成人精神科門診接受治療，令患者難以適應，建議設立「過渡診所」，以及為成人ADHD患者提供針對性服務。

專門研究過動症的墨爾本大學教授David Coghill表示，本港可以參考外地做法，例如英國的護士於既定指引下為ADHD提供治療，有時較醫生更有效率。澳洲亦培訓「ADHD教練」，為患者提供輔導。

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