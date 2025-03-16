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交流團｜聖保羅書院學生死亡　蔡若蓮：調查已結束、與交流考察無關

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德體育園首個跑步賽事「啟德飛步跑」，蔡若蓮挑戰5公里賽事（啟德體育園提供）

聖保羅書院早前有學生在杭州交流期間死亡，教育局局長蔡若蓮今日（16日）重申，調查已經結束，與交流及考察無關。

聖保羅書院學生在交流期間死亡，事件至今並未公布原因。蔡若蓮今日參與啟德體育園青年運動場參與「啟德飛步跑」後見記者，再次被問到事件，她重申調查已經結束，亦證明與考察交流活動無關。

至於近期有多間中學學生，在內地交流時出現腸胃炎徵狀，蔡若蓮表示內地交流的膳食或交通方面，會以學生為首要考慮，已成立專責小組與各方面對接。

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「啟德飛步跑」逾3200人參與

至於「啟德飛步跑」活動，是啟德體育園首次舉辦的跑步賽事，超過3,200人參與。賽事分為3公里和5公里路綫，圍繞體育園多個場館跑步，蔡若蓮及發展局副局長林智林均挑戰5公里賽事。

賽事最年輕參加者只有6歲，最年長的有82歲，另設具挑戰性的輪椅組別，設有上下坡路段，增添刺激感。

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