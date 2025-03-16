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SEN學童｜調查：近半SEN兒童遭不友善對待　機構倡給予空間讓家長處理

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 28 分鐘前

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有機構發現，近半特殊教育需要（SEN）家長的子女曾因行為問題遭遇異樣目光、嘲笑甚至指罵，部分家長擔心子女行為被拍攝放上社交媒體。（朱永倫攝）

有機構發現，近半特殊教育需要（SEN）家長的子女曾因行為問題遭遇異樣目光、嘲笑甚至指罵，部分家長擔心子女行為被拍攝放上社交媒體。

43%曾被投以奇異目光　45%冀市民展示善意

香港基督教女青年會於去年9月至11月期間進行問卷調查，分別向520名SEN家長及619名公眾人士透過網上及紙本問卷收集意見，當中近半（46.7%）SEN家長的子女因行為遭不友善對待，包括投以奇異目光（43.1%）、子女被同學嘲笑（31.7%）及被指罵（28.7%）。

調查指，SEN家長面對不友善行為時，逾6成會立即帶同子女離開現場（64.4%），亦有近4成家長會嘗試向其他人解釋（37.7%）。而7成SEN家長普遍不介意別人知道子女有SEN（71%），近半SEN家長希望子女作出奇怪行為時可以給予空間（52.9%）、展示善意（44.6%）及避免過分注視（42.5%）。

有機構發現，近半特殊教育需要（SEN）家長的子女曾因行為問題遭遇異樣目光、嘲笑甚至指罵，部分家長擔心子女行為被拍攝放上社交媒體。（朱永倫攝）

面對SEN兒童的作出騷擾行為，如大聲喧嘩、四處亂走及破壞公物時，機構指出，即使有8成（83%）的受訪公眾人士懷疑該兒童有特殊教育需要，當中仍有逾6成人士認為是家長管教方式出問題，令兒童的作出騷擾行為。不過調查顯示，若得知該兒童因為SEN而出現騷擾性或怪異行為，有5成受訪公眾的反應會作出改變（54.8%）。

育有兩對專注力失調過度活躍症及自閉症譜系障礙的家長李太稱，在兒子就讀幼稚園參與興趣班時懷疑出現小問題令兒子大哭，在李太安慰期間一位伯伯經過突發講一句：「細路仔曳係要鬧㗎啦」，兒子隨即大哭，李太指本來兒子情緒平穩，但一句話令她「前功盡廢」。李太明白SEN兒童因為行為易引人注目，亦擔心會因孩子的行為遭拍攝放到社交媒體上，她希望旁觀者可以多一分忍讓，給予足夠時間家長處理。

機構建議公眾人士見到SEN兒童及家長時給予空間、釋出善意，毋須刻意注視，鼓勵市民可透過機構的展覽或活動主動認識SEN。亦提倡在公眾場所如商場等設「冷靜角」、設SEN友善交通工具等，供SEN家庭讓SEN兒童緩解情緒及增加視覺提示分散SEN兒童注意力，以創造SEN友善社區。

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