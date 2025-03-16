強制舉報虐兒條例｜YMCA：67%家長不清楚新例內容 2成人認為以物件擊打小童不違法

▲ YMCA進行強制舉報虐兒條例調查。(YMCA提供)

【虐待/強制舉報虐兒條例/家長/兒童】《強制舉報虐待兒童條例》倒數生效日期不足一年，香港中華基督教青年會（YMCA）透過問卷調查，了解家長對保護兒童及強制舉報條例之認知程度。會方調查發現，66.7%家長對「強制舉報條例」內容不清楚，4成家長認為管教子女時或會不小心觸犯虐兒相關條例。研究亦發現，家長對構成虐兒的行為未有充分認知，兩成受訪家長認為「用物件擊打」不觸犯虐兒相關條例。

YMCA家庭社會工作小組今日發表「家長對『保護兒童』及『強制舉報機制』的認知」調查結果，調查於去年7月至11月期間進行，以問卷形式訪問了2,539名育有未成年子女的家長，訪問家長對保護兒童及「強制舉報條例」的認知，以及親子溝通和管教情況。

中華基督教青年會高級企業拓展經理楊智顯表示，家長對構成虐兒的行為未有充分認知，38%受訪家長不知道「將年幼的孩子獨留在家/處所內」、41%不知道「將其困在廁所/房間/廚房/推入衣櫃」、以及54%家長不知道「讓其有機會私自接觸藥物」有機會觸犯虐待兒童的相關條例。甚至有兩成（19%）受訪家長認為「用物件擊打」不觸犯虐兒相關條例。

超過四成（42%）家長認為管教子女時有機會觸犯虐兒相關條例，約六成（57.1%）表示與子女的生活習慣有關；近八成（77%）家長曾因上述管教子女的問題而出現情緒波動，四成半家長感到「經常情緒波動」，有近三成（29%）甚至曾經出現情緒失控。

有關對「強制舉報條例」的認知程度，三分之二（66.7%）受訪家長表示對該條例內容並不清楚，約三成受訪家長誤以為目擊者、親友、鄰居、同學家長屬「強制舉報者」。普遍受訪家長對需要強制舉報的專業人士（如老師、社工）表示信任，近六成（59.1%）家長信任相關專業人士會作出合適的舉報，表示不信任的不足一成（7%）。對於接收資訊的渠道，近四成家長表示會透過學校講座/通告或社交媒體了解有關「強制舉報機制」或「保護兒童」的訊息，僅得約一成半家長表示會瀏覽政府網站。

執業律師、香港調解仲裁中心主席、客席法學教授蘇文傑律師指出，就大部分受訪家長不認識的法例內容，其中一種最常見的情況，是獨留兒童在家導致疏忽照顧；蘇律師建議多向家長進行教育，他亦提醒家長教導子女時不要抱「恨鐵不成鋼」心態，以為只是用嚴厲的方式管教，打罵子女，令自己誤墮法網。蘇律師亦指出，法例現階段雖然只列出25類專業人士（涉醫護、教育及社福範疇）為強制舉報者，但出於保護兒童及社會道德，也呼籲一般巿民遇見虐兒事件，也盡公民責任舉報。

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