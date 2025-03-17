尤德獎學金｜法律系女生畢業後讀演藝　盼找「心中公義」

▲ 尤德爵士紀念基金昨舉行獎學金頒獎禮。（梁偉榮攝）

尤德爵士紀念基金昨舉行獎學金頒獎禮，得主之一曾懷恩法學士課程畢業後，毅然入讀演藝學院學編舞，認為舞蹈更能助人找尋「心中公義」。同獲法學士學位的孫子晴，則重視法律對每個人的影響，盼能顧及社會上每個人。

今屆尤德爵士紀念基金獎學金頒獎禮，共有958名學生、4名學徒和5名在職人士獲獎。獲頒發4萬元獎學金的曾懷恩，與獲多達30萬元海外研究生獎學金的孫子晴，同為港大社會科學學士（政治學與法學）及法學士雙學位課程的畢業生，但職業發展大相逕庭。

曾懷恩2022年大學畢業後經過一年空檔期，再入讀演藝學院舞蹈藝術（編舞）學士課程。她表示，就讀港大期間曾加入協助殘疾人士的的法律診所（Disability Rights Clinic），工作包括協助有精神健康問題的人士處理有條件釋放申請等程序，發現他們仍然需要心靈上的支援，「那時候我就想，有甚麼方法可以很切身、貼地幫助這些小眾。」

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不認同港大5年浪費光陰 「要有經歷才有深刻作品」

演藝學院的課程已是曾懷恩的第3個學位，她坦言自己選擇再進修時有掙扎過，不過身邊朋友亦支持她追夢。她又不認為就讀港大的5年浪費了光陰，而是塑造了今天的她，「編舞的人也需要有一定的經歷，才可編到深刻的作品。」

被問到有無一些過往的個案，對她今日的編舞工作有啟發，她提到一宗性暴力相關的個案，「跟她傾談時會感受到那份無奈，而且是無法磨滅的。所以公義、正義，我覺得是要在心中尋找……而怎樣在心裏尋找，便是用藝術將這個感受、經歷，昇華成為大家關注的事情。」

終審法院司法助理赴哈佛進修

比曾懷恩遲一年畢業、現任職終審法院司法助理的孫子晴在學期間曾參與「臨床法律教育服務中心」，期間亦接觸過實際案例。與曾懷恩不同的是，她畢業後繼續在法律界發展，計劃到美國哈佛大學修讀法學碩士課程。她形容，港人的法律認知有限，例如曾遇上有人並不知道香港的部分案件有時限，過期後便不能追溯，「如果香港的法律教育比較廣泛一點，就不會出現這個問題。」

孫子晴提到，她主要關注小眾權益，例如囚權、性小眾權益等，計劃從美國進修完畢後，回港開始大律師實習工作，探索推廣法律教育的工作，亦期望探索如何能保障性小眾權益。

形容「法律很貼地」 盼續鑽研顧及社會每個人

她又強調，法律與社會人人有關。被問到社會有意見對法律界前景感黯淡，孫子晴認為不同人有不同角度理解，「有些人從政治角度理解，但我會認為法律很貼地，小至衝紅燈罰款、離婚時的撫養權分配，在很個人的層面上都有影響。」

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