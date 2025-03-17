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尤德獎學金｜30年年資領隊轉職特殊學校宿舍助理　持續進修盼發掘多元就業方向

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 31 分鐘前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

今年尤德爵士紀念基金獎學金頒獎禮，5名在職人士獲獎，包括4名僱員再培訓局學員。（梁偉榮攝）

尤德爵士紀念基金亦向學徒和參與再培訓的在職人士頒發獎學金，包括由旅行團領隊轉職特殊學校宿舍助理的陳國輝。他形容轉行有如「師傅變徒弟」，工作技能上亦是白紙一張，但只要「心態上願意接受」這種轉變，就能克服。

陳國輝是尤德爵士紀念基金在職人士自我增值獎的5名得主之一，任職旅行團領隊近30年後，因疫情需要轉行，報讀僱員再培訓局的保健員證書課程，在2023年畢業。其後他加入特殊學校，負責照顧殘疾學童的起居飲食，在4個月後便晉升為夜間宿舍助理。

陳國輝透露自己是「70後」，形容年紀已不年輕，轉行需時適應，有如「師傅變徒弟」，因過往工作技能和環境亦不同，自己是「白紙一張」，「不過若心態上願意接受，其他挑戰不是這麼困難。」他其後繼續在再培訓局進修殘疾人士護理技巧相關的課程，亦學習電腦和人工智能技能等知識。陳國輝表示，除了期望善用科技和更好照顧殘疾兒童，亦期望能擴闊視野和技能，發掘更多元的就業方向。

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女生入行電機工程　寄語勿局限自己

另外，尤德爵士紀念基金今年向4名學徒頒發優秀學徒獎，包括現時任職中華電力二級技術員的鍾曉瑩。她正就讀香港專業教育學院（黃克競）的電機工程高級文憑課程，過去亦曾就讀青年學院的電機工程職專文憑。她稱，女性在電機行業是小眾，上課時一班20多人，只有她1名女生。

鍾曉瑩坦言，電機工程需要體力勞動，例如實習時需要爬上電塔，有時亦要接駁地下纜綫，男性有一定優勢，但女性亦有細心的優點。她舉例，在參與緊急維修時與其他同事找尋故障位置，除了用眼看，亦嘗試透過聲音找出故障的部分。她期望寄語社會大眾，不要被社會固有印象局限自己。

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