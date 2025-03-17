世界互聯網大會｜亞太峰會下月中在港舉行 「杭州六小龍」等科技新貴齊亮相
撰文： 林曉君
發布時間： 32 分鐘前
最後更新： 8 分鐘前
世界互聯網大會亞太峰會下月中在港舉行，創新科技及工業局局長孫東預計峰會將吸引超過千名海內外與會者。世界互聯網大會秘書長任賢良透露，近期熱門的「杭州六小龍」等最新崛起的互聯網新銳企業將參與會議。
被問會否出現「香港六小龍」 孫東：我們會出現的
孫東今日在京出席有關新聞發布會，被問到會否出現「香港六小龍」時，孫東說：「我們會出現的」。
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「杭州六小龍」是杭州近年崛起的6家科技新貴，包括DeepSeek（深度求索），推出《黑神話：悟空》的遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技、群核科技
據介紹，峰會將於4月14日上午舉行開幕式、下午舉行主論壇暨數智未來論壇，15日上午並行舉辦人工智能大模型、數字金融、數字政府與智慧生活3個分論壇。
孫東今日在京出席有關新聞發布會，他說，這次亞太峰會正好體現香港是環球創科合作的樞紐，而香港會繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，通過峰會拓展在國際上的網絡，並在不同層面擔當更積極角色，推動更多實務的環球創科合作。
任賢良說，在香港舉辦世界互聯網大會亞太峰會可謂是恰逢其時。透露此次亞太峰會邀請了國際組織、政府、重要企業和行業機構高級代表，以及知名專家學者。目前，已確認參會的有聯合國相關組織負責人、各國政府部長及高級別官員、相關社群創始人、知名學者、互聯網公司及人工智能初創企業代表等。
另外，創科及工業局與貿發局將於4月13至16日同期舉辦年度創科盛事香港國際創科展（InnoEX）。
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