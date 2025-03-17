世界互聯網大會｜亞太峰會下月中在港舉行　科技新貴與會包括「杭州六小龍」中的企業

▲ 創科及工業局局長孫東在北京出席世界互聯網大會亞太峰會新聞發布會。（政府新聞處圖片）

世界互聯網大會亞太峰會下月中在港舉行，創新科技及工業局局長孫東預計峰會將吸引超過千名海內外與會者。世界互聯網大會秘書長任賢良透露，一批最新崛起的互聯網新銳企業會參與會議，包括「杭州六小龍」中的企業。

被問會否出現「香港六小龍」 孫東：我們會出現的

孫東今日在京出席有關新聞發布會，被問到會否出現「香港六小龍」時，孫東說：「我們會出現的」。

小資料 「杭州六小龍」是杭州近年崛起的6家科技新貴，包括DeepSeek（深度求索），推出《黑神話：悟空》的遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技、群核科技

據介紹，峰會將於4月14日上午舉行開幕式、下午舉行主論壇暨數智未來論壇，15日上午並行舉辦人工智能大模型、數字金融、數字政府與智慧生活3個分論壇。

孫東今日在京出席有關新聞發布會，他說，這次亞太峰會正好體現香港是環球創科合作的樞紐，而香港會繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，通過峰會拓展在國際上的網絡，並在不同層面擔當更積極角色，推動更多實務的環球創科合作。

任賢良說，在香港舉辦世界互聯網大會亞太峰會可謂是恰逢其時。

據介紹，截至目前，世界互聯網大會副理事長弗朗西斯·高銳，全球移動通信系統協會、全球IPv6論壇、英國標準協會、格魯吉亞發展基金會、智利國家人工智能研究中心、絲綢之路國際青年聯盟、巴基斯坦信息安全協會、印度青年領袖聯合會等國際組織負責人及代表，「韓國互聯網之父」全吉男、「非洲互聯網之父」尼·奎諾等知名專家學者，中國人民大學等高校代表，國際商業機器公司、百度、360、新浪、快手、螞蟻集團、中國平安、貨拉拉、鈦媒體、澳門Mtel、新華三、盛邦安全、國泰產險等企業會員的高管已確認參會。

亞太峰會期間，大會還將舉行政企交流會，邀請中外部長級官員、行業機構高級別代表等與大會會員企業圍繞創新科技促進經濟發展，助力企業出海等展開深入交流，積極搭建務實合作平台。

另外，創科及工業局與貿發局將於4月13至16日同期舉辦年度創科盛事香港國際創科展（InnoEX）。

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