世界互聯網大會｜亞太峰會下月中在港舉行 科技新貴與會包括「杭州六小龍」中的企業
撰文： 林曉君
發布時間： 4 小時前
最後更新： 1 小時前
世界互聯網大會亞太峰會下月中在港舉行，創新科技及工業局局長孫東預計峰會將吸引超過千名海內外與會者。世界互聯網大會秘書長任賢良透露，一批最新崛起的互聯網新銳企業會參與會議，包括「杭州六小龍」中的企業。
被問會否出現「香港六小龍」 孫東：我們會出現的
孫東今日在京出席有關新聞發布會，被問到會否出現「香港六小龍」時，孫東說：「我們會出現的」。
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「杭州六小龍」是杭州近年崛起的6家科技新貴，包括DeepSeek（深度求索），推出《黑神話：悟空》的遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技、群核科技
據介紹，峰會將於4月14日上午舉行開幕式、下午舉行主論壇暨數智未來論壇，15日上午並行舉辦人工智能大模型、數字金融、數字政府與智慧生活3個分論壇。
孫東今日在京出席有關新聞發布會，他說，這次亞太峰會正好體現香港是環球創科合作的樞紐，而香港會繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，通過峰會拓展在國際上的網絡，並在不同層面擔當更積極角色，推動更多實務的環球創科合作。
任賢良說，在香港舉辦世界互聯網大會亞太峰會可謂是恰逢其時。
據介紹，截至目前，世界互聯網大會副理事長弗朗西斯·高銳，全球移動通信系統協會、全球IPv6論壇、英國標準協會、格魯吉亞發展基金會、智利國家人工智能研究中心、絲綢之路國際青年聯盟、巴基斯坦信息安全協會、印度青年領袖聯合會等國際組織負責人及代表，「韓國互聯網之父」全吉男、「非洲互聯網之父」尼·奎諾等知名專家學者，中國人民大學等高校代表，國際商業機器公司、百度、360、新浪、快手、螞蟻集團、中國平安、貨拉拉、鈦媒體、澳門Mtel、新華三、盛邦安全、國泰產險等企業會員的高管已確認參會。
亞太峰會期間，大會還將舉行政企交流會，邀請中外部長級官員、行業機構高級別代表等與大會會員企業圍繞創新科技促進經濟發展，助力企業出海等展開深入交流，積極搭建務實合作平台。
另外，創科及工業局與貿發局將於4月13至16日同期舉辦年度創科盛事香港國際創科展（InnoEX）。
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