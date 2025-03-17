賽馬會獎學金｜肌肉萎縮症男生讀霍金書籍獲啟發　熱衷科研盼建包容世界

▲ 馬會主席利子厚（中）與蔡卓欣（右二）、李灝（左二）及龎灝鏘（左一）、胡德林（右一）出席賽馬會獎學金頒獎禮。（馬會圖片）

肢體殘障雖阻礙行動，但無阻探索世界和實現理想，患脊髓肌肉萎縮症的香港大學學生李灝，獲霍金的書籍啟蒙，對宇宙和科學產生熱情，以及熱衷科研。高中時研發頭戴式滑鼠，為他在創科展覽帶來獎項。他的經歷讓他獲香港賽馬會嘉許，今年獲頒賽馬會獎學金。

研發頭戴式滑鼠獲獎

今年香港賽馬會獎學金共有116名大專院校學生獲獎，頒獎禮在周一（17日）晚上舉行。獲頒香港賽馬會駿步人生獎學金的李灝，現就讀港大的工學學士一年級。他在3歲時確診脊髓肌肉萎縮症，全身肌肉逐漸乏力而要依靠輪椅代步，但無阻他探索世界。李灝在父母鼓勵下，透過閱讀了解不同領域的知識，包括患漸凍人症患者、同樣面對行動困難的已故天文學家霍金的書籍。

李灝在中學時熱衷科研，初中時自行製作鬧鐘和無人機，到高中更與同學合作開發產品。其中他設計的頭戴式滑鼠，是為了像他一樣未能用手操控電腦的殘疾人士提供便利，更在2020年香港創科展獲得高中組銅獎。他表示，希望未來能通過科技的力量，建立更具包容性的世界。

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其他得獎者包括獲馬會主席卓越獎得主的港大醫科生蔡卓欣，以及獲馬會本科獎學金的理工大學物理治療二年級生龐灝鏘。

另外，馬會去年成立賽馬會新晉創科者獎學金，首屆共有10名創科學人得獎，包括任職中文大學的胡德林。他在英國愛丁堡大學獲得博士學位後來港發展，研究內容主要為人工智能輔助的微型磁性機械人優化設計、禁止與控制，以提高微創手術的精準度和自動化水平。目前微創手術機械人依賴醫生的臨床經驗，設計和控制技術亦限制提升功能。胡德林期望，通過創新AI技術，手術機械人減少對醫生經驗的依賴，縮短培訓時間，並將功能拓展至體內分泌物檢測等新領域。

馬會主席利子厚在頒獎典禮致辭時表示，科技日新月異，寄語賽馬會學人和新晉創科學者要做好準備，善用科技造福社會大眾。

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