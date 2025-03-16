鄧麗欣演唱會｜Stephy穿英國名師出品　白色高釘服同MC襯到絕

▲ 英國設計師品牌Simone Rocha SS25秀款

鄧麗欣(Stephy）一連三場「STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025」，昨晚舉行第二場演出，穿著白色Phan Huy SS25 高訂的Stephy與白馬王子look的MC，非常相襯。

演唱會尾聲，Stephy換上英國設計師品牌Simone Rocha SS25秀款演唱《Fantasy Tale》，觀眾都興奮站起來跳舞，氣氛熱鬧。她透露演唱會期間，大銀幕展示的畫，是她特別為演唱會而畫。

「雖然準備演唱會好忙，但我堅持畫畫，因為除唱歌跳舞表演，希望視覺上都加入自己心思。例如創作期間嘅思考，都可以注入神秘力量融入演唱會。」

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完場後歌迷不肯散場，熱情大嗌encore，寵粉的Stephy再出場唱《最後一塊》後，與樂手向觀眾謝幕，第二晚演唱會完滿結束。

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