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港姐冠軍︱港姐18歲至起non-stop「放題式」拍拖　自爆曾獲富豪贈3千萬豪宅求愛

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

1996年四料港姐冠軍李珊珊自爆當年獲富豪贈豪宅名車追求。

【李珊珊 / 香港小姐 / 港姐冠軍】1996年四料港姐冠軍李珊珊在2000年離開TVB、2004年拍罷有線劇便絕跡幕前演出，之後更神隱多年的李珊珊，多年來曾傳出患怪病，及至2017年才承認患上驚恐症，多年煎熬亦影響她身形容貌大改變。

一直低調的李珊珊去年終戰勝情緒病，抱著「以生命影響生命」的理念創業，夥友人開設網上頻道《三坐山Mount Trio》，除以過來人經歷主持節目分享情緒病資訊外，亦提供其他娛樂資訊節目。

到今年1月，李珊珊終於在直播中露面，並陸續接受媒體訪問。日前，她接受商台節目《星光背後》主持人梁泰來訪問回應，在2016年被指因腦瘤家中暈倒，要消防員破門入屋送院的報導外，亦詳述飽受驚恐症煎熬近10年的經過。

另外，她亦大談情史，更大爆曾有富豪以3000萬豪宅求愛， 及她拒絕前度求婚的因由。

香港小姐︱李珊珊上月患甲流併發肺炎入ICU 　險成大S翻版猶有餘悸： 發燒要立即睇醫生

李珊珊接受商台《星光背後》主持人梁泰來（左）訪問。

港姐冠軍︱甲狀腺功能低難做劇烈運動

談及2016年曾有報導指李珊珊於家中暈倒需消防員破門入屋，當時更傳出她腦生瘤，李珊珊重申指：「我都好想澄清，第一，我無腦瘤；第二，因為我唔想整爛度門，所以每次我要打999個陣，幾辛苦都會先開定門等消防員嚟救我。」

她承認2016年前已受驚恐症影響，只是找不著病因，稱：「每次我知道嚟料，會又屙又嘔，會抖唔到氣，所以我會慢慢爬出屋，開定門等消防員嚟，因為我唔想佢哋爆門。嗰陣唔知道係驚恐症，係一舊雲唔知發生咩事，但係症狀愈來愈頻繁，每次病發都要攤四日，食少少嘢就瀉，完全起唔到身，要醫院留院。」

李珊珊在2019年為精神健康基金會拍攝短片，分享患病及治療期間過程。

未確診驚恐症前，珊珊指試過遍尋名醫亦找不到病因，「腸胃、心臟科好多科都睇過，最艱難探索咗成一、兩年，之後轉介咗去精神科專科醫生，就得出答案。」

確診患驚恐症後，珊珊坦言沒不開心，反而是釋懷，表示：「當知道答案就好開心，因為之前尋尋覓覓、重覆又重覆咁，感覺好恐懼，當精神科醫生話我知係驚恐症，我真係如釋重負！起碼而家我每日可以正常操作，唔會令我一出門口就噴射式嘔吐。」

被問及是否長期食藥影響身型，珊珊則樂觀面對：「唔好諗啦，我一定唔係因食藥而肥，可以穩定到病情我已經好開心，其他嘢我盡力咗改善唔到，我就接受住先。我甲狀腺功能低，係好難做劇烈運動。係難受，因為係永久性，我條氣管收窄咗，但無辦法我都已經接受咗。」

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港姐冠軍︱拒絕金錢誘惑

早前，李珊珊稱已維持了單身3年，節目中，坦言入行至3年前，一直沒停過拍拖：「呢3年就係想自己試下一個人會係點，我18歲開始就好似放題咁無停過(拍拖)。不過響三年前就開始諗，每次好似都起承轉合之後就完，覺得唔會咁易有漣漪情況下，就唔好亂咁嚟。」

當年盛傳不少富家子、富豪都喜歡追求港姐，問1996年四料港姐冠軍的珊珊有沒有經歷過，她說：「這是我第一次講，係有被追求過，但我係要睇同嗰人夾唔夾到同有無感覺先會開始，我最衰係感覺行先，唔係我就發咗啦！」

李珊珊更首度揭被富豪追求的經歷，稱：「曾經有人經身邊人搵我，想我做佢女朋友，仲話真係做佢女朋友，就送層價值3千幾萬嘅樓俾我，仲叫我自己去揀架新款Benz，呢個只係開頭，果個介紹人都可以收20萬落袋。」

問她為何拒絕金錢誘惑，稱「我就係覺得好奇怪，呢啲叫男朋友咩？我嗰陣就同佢講：『如果我條命整定係有呢舊錢，我都可以係其他方法賺到，唔需要咁樣嘅！』咁就拒絕咗對方。」

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港姐冠軍︱不想衝動結婚破壞承諾

李珊珊曾有過段廣為人知的轟烈長關係，前度更在朋友起鬨下當眾向李珊珊求婚，說：「那次是開玩笑，玩不是真，而家他幸福我就開心，人家有了家庭，都不應再講。」被問到往後的關係有沒有遇上對方提出求婚，坦言：「曾經有啲關係講過咁樣，但我覺得我做唔到，所以唔得。」

珊珊亦分享對婚姻的看法：「我好重視承諾，所以唔好害人。因為我唔知道同對方關係可以行到幾遠，唔想衝動結婚而破壞承諾。我覺得自己感情比較豐富，我亦唔知道日後我係點，咁就唔好結婚去害人。」珊珊指現階段只專注網台發展，以過來人身份幫助情緒病患者。

香港小姐丨李珊珊與友人合資創業開studio　4年前公開患驚恐症：非筆墨形容般沉重

【積極抗病】受驚恐症折磨避免外出用膳　李珊珊開心嘆日本菜疑病情好轉

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