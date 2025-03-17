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創新科技　締造非凡體驗　AMAZINGTHING從香港走向國際

特約

發布時間： 2025/03/17 16:00

最後更新： 2025/03/17 16:18

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

陳森泉自創立品牌起，已將市場定位於中高端，致力打造極致設計與優質體驗的完美結合。

在這個科技主導的時代，手機配件早已不再單純是保護工具，而是融合創新與美學的生活必需品。香港品牌AMAZINGTHING正是憑藉這種市場洞察，在全球手機配件市場中脫穎而出，成功打造出一個備受認可的國際品牌。AMAZINGTHING不僅代表創新與永恆的設計，更肩負將平凡轉化為非凡的品牌承諾，致力於為全球用戶提供卓越的產品體驗。

AMAZINGTHING的核心理念在於追求卓越，透過融合尖端技術與優雅風格，為用戶提供形式與功能完美結合的產品體驗。品牌產品系列涵蓋從耐用手機殼到先進充電器等多元配件，全面滿足現代人對科技產品的多樣需求。在創新驅動下，每一件產品都突破可能性的界限，為全球用戶帶來無與倫比的功能、保護和風格。

AMAZINGTHING的產品涵蓋手機殼到先進充電器等多元配件，滿足都市人對科技產品的多樣需求。

從本地起步 融合科技與美學

AMAZINGTHING的故事始於1998年，品牌創辦人陳森泉（Sam Chan）憑藉在電訊業的豐富經驗和對電子產品的專業理解，洞悉到手機配件市場的龐大潛力。2000年，他創立了AT（AMAZINGTHING前身），主力生產手機保護膜。在香港設廠初期，品牌迅速獲得多家公司支持，更吸引內地廠商爭相合作。

陳森泉自創立品牌起，已將市場定位於中高端，致力打造極致設計與優質體驗的完美結合。

隨着智能手機的普及，陳森泉敏銳地觀察到市場需求的轉變，果斷將業務從單一的保護膜生產拓展至全方位的手機配件製造。經過多年的發展，AT在香港市場建立了穩固的地位，成為眾多電子品牌首選的手機配件供應商。懷着打造自主品牌的理想，陳森泉於2016年正式將品牌重塑為AMAZINGTHING，開啟了品牌發展的新篇章。

Full Clear AR 鏡頭保護膜配備防眩光技術和防指紋塗層，保持鏡頭清晰。

「理想 ‧ 源於敢想」 成就非凡品牌理念

「理想 ‧ 源於敢想」是AMAZINGTHING的核心理念。陳森泉指出品牌一開始已將市場定位於中高端，致力打造極致設計與優質體驗的完美結合。「這個定位，讓我們在市場上迅速建立優勢。」為實現這一目標，AMAZINGTHING堅持以創新為導向，不斷推出突破性的產品。

在產品開發過程中，陳森泉特別注重設計團隊的組建。他相信，創作靈感源於對生活中美好事物的體驗及感受。因此，他在尋找設計人才時格外謹慎，曾在1年內進行超過400次面試，只為尋找與品牌理念契合的設計師。這種對完美的執着追求，使AMAZINGTHING的產品在功能與設計上均能在市場上脫穎而出。

滙聚香港創意力量 讓平凡蛻變非凡

AMAZINGTHING在產品研發上持續投入，不斷推出創新技術。其中，「X-CUSHION PRO技術」是品牌創新實力的最佳象徵。該突破性的技術結合了軍事級的耐用與先進材料，為設備提供最佳防震保護。通過精密的工程設計，它能以輕巧、流綫型的形式提供堅固的保護效果。

Omni AirPod GripClip保護殼採用先進的X-Cushion Pro IV 技術，提供卓越的防震功能。

2019年，品牌推出創新的「防塵網格玻璃」，這項開創性的解決方案不僅有效防止灰塵累積，還能確保設備保持最佳性能。2021年更是品牌的豐收年，推出了多項創新產品，包括「All-in-One UV C-Pad Pro殺菌清潔器」，將便利性與設備保養完美結合；符合MagSafe標準的配件系列則展現了品牌在精密工程和磁性科技方面的實力。這些成就不僅為品牌贏得「香港智營設計大賞」的肯定，更進一步確立了其在業界的領導地位。

Minimal Air Samsung S25 Case。Minimal系列產品體現簡約與優雅，專為現代生活方式提供輕盈、實用的設計。

儘管隨後面對疫情的挑戰，AMAZINGTHING繼續展現強大的適應力和前瞻性思維。「我會對事情作最深入的了解，所以當有事情發生時，也會在我掌控之內。」秉持與其浪費時間想着困難，不如想辦法解決困難的理念，陳森泉引領團隊及早部署，擴充發展網上業務。

同時，品牌敏銳地把握市場需求的變化，適時推出N95手機外殼、SGS認證充電綫等抗菌產品。這些產品不但在競爭者中突出了品牌的「差異性」，更在危機中開創了新的市場機遇。這種靈活應變的能力，正是AMAZINGTHING能夠持續發展的關鍵因素之一。

Titan Premium 金屬錶帶具備耐腐蝕表面，只需輕微保養便能保持閃亮光澤。

突破地域開啟國際化 深耕亞洲市場戰略

多年來，AMAZINGTHING一直以香港為基地，善用這個國際大都會的優勢。陳森泉解釋，香港不只是滙聚中西的平台，更滙聚了具備敏銳市場觸覺的人才。「香港的高效率，無論是在產品開發速度、設計敏銳度還是人力資源方面，都具有無可比擬的優勢。更重要的是，香港能讓我們最快掌握全球品牌的發展動態。」

品牌的國際化進程循序漸進：2014年首先進軍中東市場，向新觀眾展示創新設計和精密工程產品；2016年拓展至東南亞，滿足該地區科技愛好者的需求；2018年更在美國CES科技展上展示品牌實力，向全球業界領袖和媒體展示品牌的創新成果。目前，AMAZINGTHING的產品已成功打入全球30個國家，更進入國際市場的蘋果授權店，展現了強大的市場競爭力。

重視市場研究 因地制宜

在開拓海外市場時，AMAZINGTHING特別注重市場調研和本地化策略。「我們運用大數據和人工智能深入研究不同的高端消費市場，從中東市場追求的個性化設計，到東南亞市場注重的科技創新，每個細節都反映在我們的產品中。」陳森泉解釋道。

品牌特別重視產品的3大核心要素：保護性、實用性和設計感。在確保產品符合各地技術標準的同時，也注意將當地文化元素融入設計中。例如在開發中東市場的產品時，特別考慮當地消費者對特定顏色和圖案的偏好，將這些元素巧妙融入設計中。

AMAZINGTHING的卓越表現獲得多方認可。品牌於2016年獲香港品牌發展局頒發「香港新星品牌」殊榮，2019年更榮獲「香港名牌」榮譽。這些成就不僅肯定了品牌的實力，也為其進一步拓展國際市場奠定了堅實基礎。

在追求商業成就的同時，AMAZINGTHING也不忘履行社會責任。2024年，品牌成為ORBIS世界視力日的「行動夥伴」，參與「買走黑暗」活動，加深公眾對預防失明的認識，展現了品牌對社會福祉的關注。

數據驅動未來 持續創新永不止步

展望未來，AMAZINGTHING計劃進軍歐洲市場，把握數碼科技發展帶來的機遇。品牌將繼續專注於PROFESSION（專業）、 PROTECTION（保護）、INNOVATION（創新）3大核心價值，持續推動產品創新。近年，品牌更在內地設立收發系統，進一步提升營運效率，為未來的發展做好準備。

Titan Pro保護殼採用尖端技術並結合精緻設計，為使用者的設備提供專業級保護。

陳森泉強調，踏入人工智能世代，品牌將善用數據分析，在產品開發和市場需求方面進行更深入的研究。同時，作為以香港品牌為傲的企業，AMAZINGTHING將繼續傾聽客戶需求，開發更多創新實用的產品。

AMAZINGTHING的卓越表現獲得多方認可。品牌於2016年榮獲「香港新星品牌」殊榮，2019年更獲得香港品牌發展局頒發「香港名牌」榮譽。

AMAZINGTHING成立於香港這個充滿活力的國際都會，品牌秉持「理想．源於敢想」的理念，致力於將平凡轉化為非凡的產品體驗。從耐用的手機保護殼到先進的充電設備，每件產品都是科技創新與優雅設計的完美結晶。

作為科技配件領域的創新者，AMAZINGTHING擁有專業的研發團隊，不斷突破產品設計和功能界限。品牌的研發中心配備先進測試設備，從材料選擇到結構設計，每個環節都經過嚴格的測試和改良。每件產品在推出市場前，更必須通過多項嚴格的品質測試，確保為用戶提供最佳的保護和使用體驗。

品牌的創新研發成果包括「防塵網格玻璃技術」、「防護材質」，以及與「MagSafe」完美兼容的充電配件系列。透過持續投資研發，AMAZINGTHING不僅確保產品品質，更推動整個行業的技術進步。

透過持續創新的產品開發理念，結合先進科技與貼心設計，AMAZINGTHING 致力為全球用戶帶來更優質、更創新的科技生活體驗。展望未來，AMAZINGTHING將繼續秉持 PROFESSION（專業）、PROTECTION（保護）、INNOVATION（創新）3大核心價值，積極開拓歐洲市場，並計劃將全球市場覆蓋擴展至60個國家。

(特約)

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