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結業潮｜中環交易廣場酒吧Liberty結業　開業15年成金融精英聚腳地　網民不捨：時代終結了

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撰文： 王明芳

發布時間： 51 分鐘前

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中環交易廣場酒吧Liberty結業，開業15年成金融精英聚腳地。

【結業潮/中環Liberty/酒吧餐廳/金融才俊】位於中環交易廣場、備受該區打工仔，尤其是外國人歡迎的酒吧餐廳「Liberty Exchange Kitchen & Bar」已於上周五（3月14日）結業，引起網民不捨，可惜再也見不到「成班西裝友飲野嘅畫面」，亦問日後收工想飲返杯應該去哪聚腳？

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Liberty結業｜開業15年 投行精英收工聚腳地

位於中環交易廣場二期地下中庭的酒吧餐廳Liberty Exchange Kitchen & Bar，在2010年開業，位置絕佳，並憑藉其輕鬆氛圍和優質美式餐飲體驗，15年間成為該區不少打工仔下班後「飲返杯」、「Chill一chill」或朋友聚會的首選。一班金融才俊把酒言歡、成功人士世界的畫面，可說是中環的標誌之一。

3月14日最後營業日，Liberty Exchange在社交平台貼文「揮別」，不無感性：「今晚請與我們一同舉杯，向這位為我們帶來歡笑、故事和美好時光的摯友致敬。」當日下午酒吧提供免費啤酒和葡萄酒。

Liberty結業｜網民：中環Happy hour聖地又少一間

不少香港人都在此留下回憶，Liberty Exchange結業的消息傳出，旋即引起各大社交平台的熱議。有網民留言表示「沒有想過它也結業」，「唉，無咗入夜ifc一推門出嚟，成班西裝友飲嘢嘅畫面。雖然我無去飲，但成日經過會見到，佢執笠連我都覺得好唏噓」。有人亦說公司常會在此搞活動，因為基金或者財金公司的人很喜歡再此聚會，氣氛好好。

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有熟客感不捨，慨歎「時光不再」、中環「happy hour聖地」又少一間、「時代終結了，永遠懷念，由它去吧」更有的認為香港也變得愈來愈無趣了：「Wow. Just one more sign of the times. HK is getting less fun one day at a time.」（哇，又一個時代的標誌。香港一天比一天沒趣味了。），或直指「這感覺像是香港作為金融中心的終結」（That feels like the end of Hong Kong as a financial hub.）。

Liberty結業｜都市傳說：「在這裡聊天說不定能撿到工作機會」

內地社交平台小紅書上也有不少有關Liberty Exchange結業的貼文，同樣有網民稱是「一個時代的結束，但屬於中環的回憶永存」。帖文指Liberty Exchange是交易廣場的「傳奇地標」，「香港金融圈的『晴雨表』」，就算市道差，這裡會變得安靜，但總會有人，更流傳「在這裡聊天說不定能撿到工作機會」的都市傳說！情侶第一次約會在此，「進可攻退可守」，不會尷尬。可惜如今再無「一陣Liberty見」的約定了。

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去年位於中環太子大廈頂層高階餐廳及酒吧SEVVA結業，早已引起網民唏噓。如今Liberty Exchange又告別，不禁令網民問日後中環的Bankers可以去哪兒。也有不少網民關心Liberty結業後該處會變成什麼，有網民就說或者會由海底撈、霸王茶姬等內地餐飲品牌接手。另有留言稱日後新加坡的Liberty見。

資料來源：ig@landmarkhk和libertyexchange.hk、Threads@takyorz、Threads@chunshuo.chao、小紅書@小李子在香港

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