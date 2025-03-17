英年早逝｜馬拉松運動員突離世年僅32歲　疑生前「高強度」特訓惹禍【醫生拆解致命隱患】

【馬拉松／離世／黨江濤】32歲內地馬拉松跑手黨江濤驚傳離世，終年32歲，其死訊震驚了運動界。有醫生推測其死因與訓練量有關，不少網民大嘆可惜。

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32歲內地馬拉松跑手黨江濤於上周二（11日）晚上驚傳因突發疾病在家中離世，終年32歲。據悉，他在9日前才完成蘇州馬拉松，跑獲2小時35分鐘的佳績。賽後更與新婚妻子甜蜜合照，當時黨江濤狀態健康，面露自信笑容。

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英年早逝｜猝逝原因引發猜測

黨江濤的跑步生涯始於業餘愛好，在短短5年間已經跑了10多場全馬賽。他參加2025年初的廈門馬拉松讓他一戰成名，以2小時35分的成績在2800多名選手中位列第73位。他從業餘跑手突圍而出，進步神速有賴他近乎「變態」的自律與訓練強度。為了突破自己，他為自己制定了一套嚴苛的訓練計劃：每周跑量提升到至少150公里，單日最長訓練曾達42公里。就算是過年期間仍積極備戰。

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英年早逝｜超自律訓練 堪稱「跑圈界鐵人」

冬訓期間，黨江濤保持每周120公里以上的跑量，每月訓練量高達300多公里，每公里配速穩定在3分50秒以內。黨江濤的生活幾乎完全圍繞著訓練，經常在社交平台抖音分享跑步訓練的日常，從照片可見8塊腹肌清晰可見，體脂率低於10%。他經常將一句掛在嘴邊：

跑步就是我的生命，我在跑道上才最快樂。

英年早逝｜醫生：心臟負荷可達到平時10倍以上

黨江濤的身體素質令人羨慕不已，但恐隱藏著致命的健康隱患。有醫生指出，這種高強度的訓練模式可能對身體造成巨大負擔。馬拉松這項運動看似簡單，其實對心肺功能的要求極高。比賽時，跑手的心臟負荷可達到平時的10倍以上，這對身體來說是一場巨大的考驗。長期的高強度訓練可能導致 心肌纖維化，甚至引發冠狀動脈痙攣。

此外，黨江濤體脂率極低對於馬拉松跑手來說，未必是一件好事。適量的脂肪儲備對健康很重要，尤其是在面對極端情況，脂肪能為身體提供必要的能量儲備，而黨江濤的極端體態可能讓他在面對健康危機時缺乏足夠的抵抗力。

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