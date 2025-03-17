天王女兒︱黎明親到女兒校運會打氣露出慈父甜笑　7歲「明福女」暴風成長

▲ 黎明低調為女兒打氣。

【黎明/星二代/校運會】天王黎明（Leon）於2018年成為父親，與助手阿Wing育有一名女兒。黎明一直對家庭生活保持低調，僅在社交媒體上分享過少量女兒的照片和趣事。對上一次是BB照，不過最近忙於演唱會的Leon與Wing就抽空出席女兒的校運會，「明福女」轉眼已經7歲，而黎明會女兒打氣時都露出慈父般的甜笑！

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Leon在2018年在社交平台宣布將做人父，當時他寫道:

兩個經歷過離婚的人，有機會走在一起已是一種缘份，有了的小生命更將令我成為父親，并帶我進入人生中另一階段。我作為父親必須保護好我自己的家人，更不願意讓家人隨便曝光，相信作為家長也會有同感。對於我們的將來，就交给時間去證明一切。

女兒的媽媽Wing是黎明的女助手，她任黎明自家唱片公司A Music任助手多年，一直得黎天王信任，負責處理黎明大小事務。

女兒出生後，黎明他曾形容女兒「好胖」且「平凡是她的運氣」，展現出對女兒的愛護和幽默，自此就沒有再分享女兒的成長照。

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黎明低調撐女兒參加校運會

不過3月14日，小紅書就流傳Leon參加女兒校運會的照片，Leon被發現現身7歲囡囡的學校運動會，他身穿白色運動外套配黑色長褲，頭戴鴨舌帽，打扮相當低調。

從相片可見，Leon站在運動場邊，嘴角露出慈父的微笑。而另一張見「明福女」穿上學校運動服，她的身高已到爸爸半腰，留着一頭長髮，側面輪廓跟黎明十足餅印一樣。「明福女」興奮地抱着一位親友，Leon則露出一臉慈父笑容，畫面十分溫馨！

黎明育兒心得

黎明自從做爸爸後，工作以外都會陪家人，他曾在公開活動中分享育兒心得，「小朋友平日返學校嘅時間已經佔咗一大部分，如果返到屋企，我哋可以盡量分配多啲時間同小朋友玩同相處，等佢哋從日常生活中學習，靠感官去認識周圍嘅事物。」

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