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消委會雙人床褥2025｜14 款雙人床褥　4款身體承托表現稍遜或未能有效支撐身體

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 1 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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消費者委員會測試 14 款雙人床褥，發現有4款在整體身體承托表現分數5分滿分只有2.5至3分。（資料圖片）

一張合適的雙人床褥，不僅有助提升睡眠質素，更關係到脊椎健康。消費者委員會測試 14 款雙人床褥，發現大部分樣本在仰臥時能提供良好承托，但側臥表現參差，承托表現遜色的樣本或未能有效支撐身體，有4款在整體身體承托表現分數5分滿分只有2.5至3分。而硬度評級結果顯示 1 款樣本屬非常硬，6 款為硬，餘下為中等。

14 款雙人床褥樣本，包括 5 款袋裝彈簧、6 款連鎖式彈簧（包括邦內爾彈簧和不鎖口彈簧）及 3 款泡膠樣本，售價介乎$2,299 至$9,328。測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，於歐洲獨立實驗室進行，採用模擬亞洲男女中等體型的模型，分別以仰臥及側臥姿勢評估各樣本承托身體的表現，並測試了樣本的硬度、壓力分布、點彈性 、透濕度。為評估樣本的穩定程度，測試亦透過視波器量度及檢視樣本受重物衝擊後的震動幅度。

承托表現較佳的床褥，仰臥時可讓全身肌肉得到放鬆，同時令脊椎保持自然弧度，側臥時則可讓脊椎與床褥表面保持平行。調查發現，大部分樣本在側臥時的承托表現都未及仰臥時的表現，其中海馬牌「我們的床褥（OUR) OUR Mattress」被評為非常硬的泡膠樣本，或因床褥無法貼合模型的身體曲線，以致身體部分位置與床褥之間出現較大空隙，未能對該些部位提供足夠的承托。因此，不論仰臥或側臥的承托表現均較遜色，整體承托表現僅獲 2.5 點評分。

而愛皇健「特級護脊健Spinal Guard Premier」、金美夢「Outlast 恆溫四季床褥 OutLast Seasonal LX」和絲漣「PostureCare Optimal」整體承托表現各只獲3點評分。

14款樣本中有6款屬硬，有一款非常硬。硬的床褥為歐化寶「Magic 三段式獨立袋裝彈簧護脊床褥 Magic 3-zone Pocketed Coil Mattress」、蓆夢思「Goodnight Ayr」、喜居樂「竹纖維天然抗菌超舒適連鎖彈簧床褥 Bamboo Comfort Care Mattress」、愛皇健「特級護脊健Spinal Guard Premier」、金美夢「Outlast 恆溫四季床褥 OutLast Seasonal LX」和絲漣「PostureCare Optimal」。海馬牌「我們的床褥（OUR) OUR Mattress」被評更為非常硬。

點擊圖片放大

消委會建議，選購時必須親身體驗及比較，不要只用手試按床褥表面，又或只坐在床邊來判斷床褥的硬度。試睡時最好穿着鬆身衣服，模擬常用的睡姿，例如仰睡、側睡片刻（建議 10 至 15 分鐘）或是轉身數次，檢視床褥對腰背、臀部等多個身體部位的貼服及舒適程度。

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