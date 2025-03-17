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明星猝逝｜「一代大俠」陳屍家中享年65歲生前被2疾纏身　曾出演過《小李飛刀》爆紅

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【武打男星／陳屍家中】「一代大俠」台灣武打男星日前猝逝，因傳出惡臭被鄰居揭發陳屍家中，享年65歲。他曾是90年代當紅小生，當年主演多部經典戲劇，如《包青天》、《小李飛刀》而爆紅。據悉他生前長期受2大疾病折磨，事業婚姻同告失敗，晚年獨居。

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Healthy Life｜2個動作助準媽媽拉伸肩膀

台灣資深演員張振寰於上周五（14日）下午被發現倒臥家中客廳，已死亡多日。據悉，鄰居因聞到濃濃惡臭味，驚覺有異而報警處理。警方到場後破門入屋，發現張振寰已無生命跡象，初步判定死因疑為疾病所致。

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明星猝逝｜紅極一時 生活經濟壓力致患情緒病

張振寰早年以俊朗外型與精湛演技走紅，曾主演多部經典戲劇，如《包青天》、《小李飛刀》爆紅，是當年影視圈的當紅小生。後來他的演藝事業由90年代開始走下坡，從男主角逐漸轉為配角，演藝生涯陷入低谷。為了謀生，他嘗試轉戰商界，卻因經營不善欠下千萬債務，經濟壓力讓他患上抑鬱症，甚至染上酗酒惡習。

張振寰的感情生活亦同樣坎坷，他曾有過兩段婚姻，第一任妻子為駐唱歌手，但婚姻維持短暫。1996年，他與女歌手鮑正芳再婚，兩人育有一子。惟因他事業不順、經濟壓力及情緒問題影響，多重打擊下張振寰開始出現家暴行為，導致婚姻破裂，最終在2002年與鮑正芳離婚，兒子由女方撫養。

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明星猝逝｜晚年生活艱辛 健康狀況惡化

離婚後，張振寰生活和事業未見起色，為了維持生計，他做過清潔工、餐廳洗碗工、掃地工，甚至賣過燒餅，一度依靠政府救濟金度日。據了解，他的生前的健康狀況亦每況愈下，長期受躁鬱症、痛風2大疾病折磨，情緒不穩加上工作不順，他多次因酗酒鬧事上新聞頭條。

猝死危機｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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