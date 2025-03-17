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消委會床褥測試丨14款雙人床褥7款獲4星總評　最平$2499媲美$8960床褥

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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【消委會/床褥/推介/測試】床褥對睡眠是非常重要，消委會今日（17日）公佈最新一期《選擇》月刊，市面上14款常見品牌的雙人床褥就3大方面包括承托力、舒適度及耐用性作測試，發現大部分床褥性承托力良好，當中7款更有4星好評，最平的一款更僅是2,499元，評分媲美$8960床褥 。

消委會是次共測試14款雙人床褥，當中5款為袋裝彈簧，售價由$2,499至$8,960；6款為連鎖彈簧，包括邦內爾彈簧及不鎖口彈簧，售價由$2,299至$9,328；3款泡膠床褥，售價由$2,655至$6,299。全部樣本均於本港購買，然後再送往歐洲進行測試。

結果發現，大部分樣本在仰臥測試都能提供良好的承托，惟於側臥測試表現遜色。此外，有3款的壓力分布較不平均，以致身體部分位置或會承受較大壓力。另有1款穩定度較低，或會影響伴侶睡眠。

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消委會床褥丨14款雙人床褥 整體評分：

14款雙人床褥中，有7款總評獲4星，品牌包括有舒達、蓆夢思、SINOMAX、歐化寶、無印良品、EMMAS 及IKEA，價錢由$8960 至$2499 不等，最貴9,328元床褥，總評卻只有3.5星。

詳細請點擊組圖：

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  • 舒達 Serta  產地 中國 $8960  4星 袋裝彈簧
  • 蓆夢思 SIMMONS 產地 中國 $8260 4星 袋裝彈簧
  • 歐化寶 Ulfenbo 產地 -- $5936 4星 袋裝彈簧
  • 無印良品MUJI 產地 馬來西亞 $4280  4星 袋裝彈簧
  • 宜家 IKEA 產地 中國 $2499 4星 袋裝彈簧
  • EMMAS  產地 中國 $4196 4星 連鎖彈簧
  • 喜居樂 產地 中國 $2299 3.5星 連鎖彈簧
  • 雅蘭AIRLAND 產地 -- $5730 3.5星 連鎖彈簧
  • 愛皇健 產地 台灣  $7920 3.5星 連鎖彈簧
  • 金美夢 Sweetdream 產地 -- $5399 3.5星 連鎖彈簧
  • 絲漣 Sealy  產地 泰國 $9328  3.5星連鎖彈簧
  • SINOMAX  產地中國 $6299 4星 泡膠床褥
  • SKYLER 產地 中國 $5460 3.5星 泡膠床褥
  • 海馬牌 產地 中國 $2655 3 星泡膠床褥

 

消委會床褥丨保養及護理貼士:

● 切勿讓床褥長期受到過重壓力,或 讓小孩在床上跳彈。當壓力長期及 過度集中某一部位時,彈簧或泡膠 容易損毀;

● 建議最好每3個月將床褥上下反轉 (雙面使用的床褥)及頭尾對掉,可 讓長期受壓的位置回復彈性,亦可 讓床褥內的濕氣被排出;

● 起床後,宜讓床褥透一透氣才整理;

● 在床褥上鋪上床褥保護墊,並定時清 洗保護墊;及

● 定期使用抽濕機使床褥保持乾爽及 定期清洗床單、床罩、保護墊等床上 用品。

更多消委會報道：

消委會妝前底霜2025︱37款妝前底霜防曬成分恐干擾內分泌增乳癌風險　13款不含香料致敏物安全清單

 

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