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金秀賢金賽綸｜金賽綸3姊妹美貌驚人 與45歲童顏媽媽似4姊妹網友驚嘆：媽媽最強！

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 32 分鐘前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【金秀賢/金賽綸/金賽綸逝世】金賽綸當年以童星身份出道，憑藉甜美笑容和出眾的外貌，並獲得「最美童星」的美譽。而她兩位妹妹亦不遑多讓，網民不禁讚嘆3姊妹全是仙女美貌，並稱：「媽媽最強！」

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金秀賢金賽綸｜1歲出道獲最美童星美譽

金賽綸曾與金裕貞、金所泫並稱為韓國童星界的「三金」，並獲得「最美童星」的美譽。她在2000年出生，1歲時就以《Enfant》雜誌封面模特出道，9歲正式踏入影視圈。金賽綸的成名之作是2010年的電影《大叔》，她憑此獲得韓國電影獎的最佳新人獎。

金秀賢金賽綸｜金家3姊妹美貌驚人

金賽綸的兩個妹妹，金雅綸和金藝綸，3姊妹都是童星出身，但2位妹妹只有在兒時拍過幾部電影，分別演出《芭比》、《貓：看見死亡的雙眼》，只可惜未像姊姊一樣獲得廣泛關注。3姊妹都具有亮麗的外形，曾多次被拍攝雜誌寫真。在最近的合照中，3姊妹展現出不同的個性：金賽綸最深邃又秀氣，如一位成熟小女人；金雅綸鬼馬活潑，金藝綸則文靜可愛。

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網友對3姊妹的美貌大加讚賞，認為她們的基因好強，「這有可能嗎？三人都很漂亮」、「中間的那位太漂亮了，姐姐是清純，老幺是可愛」、「長相很相似又不一樣的感覺，但都很美」、「基因好強」等，連演員裴斗娜都留言「賽綸超級漂亮」，然後加上心心的表情符號。

金秀賢金賽綸｜網傳金賽綸母為高材生

3姊妹的的美貎傳承仙女母親，從網上流傳多張金賽綸母女合照可見，兩人感情極好，而母親看來像是一名廿多歲的少女，皮膚白皙極有氣質。網上亦流傳了金賽綸母親的背景，有指金媽媽是心理學系的高材生，大學期間意外懷孕，中途退學與男友結婚。但婚後因丈夫好賭及酗酒，不時對母女動粗，因而離婚。網上更有傳金賽綸母親育有3名女兒，一直由她獨自撫養成人。

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金秀賢金賽綸｜金賽綸的演藝生涯

因為投身演戲無法兼顧課業，金賽綸就讀首爾公演藝術高中時申請退學，但她表示，自己其實對於學習充滿興趣，尤其是心理學，若沒有出道應該也會像同齡孩子一樣專注於學業。而之後也透過檢定考試完成高中學歷，並於2019年以特長生選拔成功入學中央大學戲劇系。

金賽綸在演藝圈中以其出色的演技和美貌而聞名。她曾出演多部電影和電視劇，如《雪路》、《魔女寶鑑》、《Leverage：詐騙操作團》等。2022年因涉及酒駕肇逃導致演藝事業全毀，2024年又「手滑」上傳與金秀賢親密貼臉合照惹議，沉寂多時後於去年底復出拍攝《Guitar Man》，無奈如今成了遺作。

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