消委會妝前底霜2025｜8成半樣本含干擾內分泌成分　植村秀資生堂上榜【內附詳情】

【消委會 / 妝前底霜 / 干擾內分泌】消委會檢視37款妝前底霜樣本，當中共17款樣本含有可能干擾內分泌的防曬成分，或有潛在干擾內分泌的抗氧化劑BHT；逾6成樣本顯示含有香料及或香料致敏物質，包括「shu uemura植村秀」、「SHISEIDO資生堂」、「雪花秀Sulwhasoo」等品牌。

研究發現，20款標磅具防曬效能妝前底霜中，「GUERLAIN」、「HOURGLASS」及「MAC」的樣本不含可能干擾內分泌的防曬成分；至於聲稱沒有防曬效能妝前底霜，「Laura Mercier」及「Rare Beauty」的樣本不含可能干擾內分泌的防曬成分，亦不含可污染環境物質、酒精及香料。

消委會指，若要選用妝前底霜，較難避開接觸潛在內分泌干擾物、香料或香料致敏物質的機會，促請有關機構共同制訂相關優先關注清單，加強消費者的安全意識，同時呼籲廠商適時檢討產品配方。

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消委會妝前底霜2025｜防曬成分「EHMC」及「胡莫柳酯」可能影響內分泌

消委會於市面購入37款妝前底霜樣本，每支售價由108元至995元不等。20款標榜具防曬效能的樣本中，8成（12款）顯示含有用作吸收紫外線的防曬成分「EHMC」；全部樣本中，有3款標示含有另一款防曬劑「胡莫柳酯」，另有3款使用防曬劑奧克立林。

消委會指，雖然現時各地允許使用EHMC及胡莫柳酯，但此兩個成分可能具影響內分泌的特性，並引述丹麥研究指出，有關成分可經不同途徑影響荷爾蒙水平，有機會削弱生殖能力、甚至增加罹患乳癌或睪丸癌的風險等。呼籲孕婦、餵哺母乳人士、兒童及青少年應盡可能減少接觸。

消委會發現，有15款樣本的成分列表顯示含有助提高化妝品穩定性的抗氧化BHT，同樣具潛在干擾內分泌的特性，動物研究亦顯示或對皮膚和眼睛有潛在刺激反應，建議用後要留意眼唇位置有否出現泛紅或痕癢等情况。

另外，21款樣本顯示含有香料，16款含有不同種類的香料致敏物質，當中13款同時含香料及香料致敏物質，消委會建議容易對香料過敏的人士應避免選用。

消委會又提醒，可挑選以物理性防曬劑作為主要防曬成分的產品，使用完畢應用適當卸妝產品進行清洗。

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消委會妝前底霜2025｜絕不建議打算或正在懷孕女士使用

消委會總幹事黃鳳嫺表示，今次提供新資訊予消費者，最理想有專屬法例規管化妝品和護膚品使用材料，目前可先列出優先關心清單，再進行研究評估風險，了解有否需要立例。

就是否應停用相關妝前底霜，黃鳳嫺表示打算或正在懷孕、以及正在餵母乳女士絕對不建議使用，因不清楚有多容易受干擾，最安全是少化妝，使用保濕面霜，又或要知所選擇而做決定。而幼兒和青少年由於處於發展階段，建議減少接觸內分泌干擾物。

不少消費者或有香料敏感，消委會選購及使用妝前底霜時，市民可先於手部較粗糙範圍試用產品，觀察其遮蓋細紋的效果及持久性，並可在手腕內側範圍試塗，留意會否引起皮膚痕癢或泛紅等不良反應。黃鳳嫺補充，可接觸24小時，或幾小時了解接觸會否引致泛紅。

至於EHMC、胡莫柳酯及奧克立林哪種成份最值得關注，她指都值得關注，「風險就是風險，不會排優先次序。」

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