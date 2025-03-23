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TOPick會員有獎｜送你Maygi Beauty超級紮身療程/自選部位重塑/能量滋養美體療程/孕婦美療按摩(共19份，隨機送出)

保健美顏

發布時間： 14 分鐘前

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熱門 啟德體育園 DSE2025 低空經濟 Cookies 金秀賢 結業潮 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

TOPick x Maygi Beauty

送你 超級紮身療程/自選部位重塑/能量滋養美體療程/孕婦美療按摩

Maygi Beauty 於2002年創立，是全港首間產後「紮身」專門店，歷史悠久。Maygi Beauty以「重生」為原點，糅合人體美學研發頂尖「360 度紮身術」，打造徹底重塑身形同時將修復力推至巔峰的整全療程。

Maygi Beauty的專業紮身師運用特別技術及恰當的力點，把擴大骨架及肌肉拉回原位。Maygi Beauty於過去23年間，不斷研發及改進新技術，療程承載着23年經驗、各國技術精粹、人體結構及肌理知識，一直都是眾多城中名媛明星極速徹底重塑身型的信心品牌。

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超級紮身療程 (80分鐘)(價值$4,200; 名額:5個)

眾多名人明星推介的全面修復療程，配合嶄新能量儀器，為任何女士在程療內極速修出完美身段! 療程亦針對產後多年仍未能修身的媽媽，助您曲線。

除了本身天生骨格比較大的女士，很多媽媽在會因孕期的荷爾蒙及生理變化，導致全身骨架擴大，身型全面「走樣」。療程把握媽媽的產後黃金期，將身體重新「塑形」！

Maygi Beauty引進嶄新的「能量儀器」提升消脂效果，加強修形，只需45分鐘就能達到約3小時的運動量!

我們更採用Maygi 家族有機農莊培植的優質有機草本，配合「全身美體雕塑術」和頂尖的「360度紮身術」，為您修身塑形，加強身體恢復力，讓您極速修出超級修身效果！

療程功效:

  • 配合能量儀器，極速全身修+瘦: 腰、腹、胃腩、膊、手臂、上下背、臀、大腿及小腿
  • 腹直肌及盆骨復位
  • 醫學級儀器深層腹部修復
  • 美感全身塑形及修細骨架
  • 指導肌肉運用及矯正姿勢
  • 完成療程跟進

對象: 適合所有女士; 順產的媽媽，可於產後4星期後開始療程。而剖腹生産的媽媽，則可於產後6星期開始療程

自選部位重塑 (自選部位上/下身) (60分鐘)(價值$3,240; 名額:5個)

眾多名人明星推介的全面修復療程，配合嶄新能量儀器，為任何女士在程療內極速修出完美身段! 療程亦針對產後多年仍未能修身的媽媽，助您完美曲線。

除了本身天生骨格比較大的女士，很多媽媽在會因孕期的荷爾蒙及生理變化，導致全身骨架擴大，身型全面「走樣」。療程把握媽媽的產後黃金期，將身體重新「塑形」

Maygi Beauty引進嶄新的「能量儀器」提升消脂效果，加強修形，只需45分鐘就能達到約3小時的運動量!

療程更採用Maygi 家族有機農莊培植的優質有機草本，配合「全身美體雕塑術」和頂尖的「360度紮身術」，為您修身塑形，加強身體恢復力，讓您極速修出超級修身效果!

療程功效:

  • 配合能量儀器，極速全身修+瘦: 腰、腹、胃腩、膊、手臂、上下背、臀、大腿及小腿
  • 腹直肌及盆骨復位
  • 醫學級儀器深層腹部修復
  • 美感全身塑形及修細骨架
  • 指導肌肉運用及矯正姿勢
  • 完成療程跟進

對象: 適合所有女士; 順產的媽媽，可於產後4星期後開始療程。而剖腹生産的媽媽，則可於產後6星期開始療程

能量滋養美體療程(50分鐘)(價值$2,500; 名額:4個)

都市女性每天奔波勞碌，面對工作和生活的壓力，往往鮮有時間好好照顧自己。Maygi Beauty首創的能量滋養美體療程，利用嶄新的「能量儀器」激活細胞，瞬間提升身體修復及消脂力。再配合頂尖的深層塑形雕塑術，針對重點部位集中雕琢曲線，同時疏通經絡及舒緩身心，讓你不需改變忙碌的日程，一樣可以全面修身之餘，亦為身體注入能量促進健康！

療程功效:

  • 疏通經絡，提升消脂能力，擊退脂肪
  • 促進身體循環，排毒去水腫
  • 針對性全身修形，包括手臂、膊 、背、腰、腹、臀及腿部

對象: 適合所有女士, 特別適合注重身型保養、關注養生及希望提升循環的女士

    孕婦美療按摩 (60分鐘) (價值$1,000; 名額:5個)

    產後的保養固然重要，但產前的準備亦不容忽視。於懷孕期間，進行孕婦美療按摩，可以有效防止脂肪形成，幫助媽媽保持理想體型，使產後修身更容易 。

    Maygi Beauty的產前按摩護理療程使用了專為孕婦而研製的有機植物底油，再配合獨有的按摩手法，有效紓緩懷孕期間的各種身心不適。

    療程功效:

    • 舒緩孕期各種身心不適﻿
    • 去水腫﻿，減退腿部和腰部腫脹﻿
    • 預防妊娠紋和腹部鬆馳﻿
    • 預防脂肪形成，保持身型

    對象: 適合孕期滿15週以上的孕婦

    療程條款及細則:

    • 療程的有效期為發出確認通知起6個月內，且不能延期。
    • 請WhatsApp 852 – 6695 5835預約指定得獎療程，療程可於Maygi Beauty中環店兌換。
    • 所有療程均須提前至少4星期預約，而且得獎者須於進行療程前出示有效的得獎確認電郵。
    • 療程不可兌換部分或全部現金、不可轉換為其他禮品或服務，且僅可使用一次。
    • Maygi Beauty保留更改或以其他獎品代替的最終權利，恕不另行通知。

    TOPick 新聞 送出 Maygi Beauty 超級紮身療程/自選部位重塑/能量滋養美體療程/孕婦美療按摩(共19份，隨機送出1項)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

    【遊戲玩法】：

    - 讚好(Like)  TOPick新聞  Facebook專頁 及 Maygi 星級紮身紮肚始祖 Facebook專頁
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    - 睇今集「Healthy Life」，留意遊戲問題

    Healthy Life
    Healthy Life｜產後腹直肌分離盆骨擴大失自信 34歲靚媽體驗紮身收骨架輕鬆回復纖腰

    - 入APP按參加遊戲答問題(如下圖)

    遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

     

    條款及細則：
    截止日期：3月30日（星期日）（23：59）
    公佈得獎：3月31日（星期一）
    得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
    如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
    任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止
    新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
    評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
    如有任何爭議，香港經濟日報集團【TOPick新聞】保留一切最終決定權。

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