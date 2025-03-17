消委會妝前底霜2025︱37款妝前底霜防曬成分恐干擾內分泌增乳癌風險　13款不含香料致敏物安全清單

▲ 37款妝前底霜防曬成分恐干擾內分泌增乳癌風險 13款不含香料致敏物安全清單

【妝前底霜／防曬／香料致敏／致癌／消委會】使用妝前底霜是化妝步驟中重要一環，但要小心成分可能致敏甚至致癌！消委會近日檢視市面上37款妝前底霜樣本，發現有8成半具防曬功效樣本含潛在內分泌干擾物，恐增加罹患乳癌或睪丸癌風險。另有樣本含防腐劑導致用家出現濕疹困擾；僅有13款樣本不含香料致敏物，較適合容易對香料過敏人士使用。

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消委會於市面購入37款妝前底霜樣本，每支售價由$108至$995不等，以每次用量0.51克（或毫升）計算，每日使用成本介乎$1.8至$14.4，費用相差達7倍。

8成半具防曬功效樣本含可干擾內分泌成分

消委會檢視37款妝前底霜樣本，按產品標籤顯示，在20款標榜具防曬效能的樣本中，有8成半（17款）顯示含有3種可能干擾內分泌的防曬成分，包括：

甲氧基肉桂酸乙基己酯（EHMC）

胡莫柳酯

奥克立林（可引起光過敏）

在所有樣本中，有20款標榜具SPF15至SPF50+的防曬效能。當中15款顯示含EHMC，主要用作吸收紫外線UVB，在其中12款的成分列表中佔第6位或之前位置。一般而言，排列愈前的成分，代表相關成分在配方中所佔的比例愈高。

據歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）指出，EHMC可能是內分泌干擾物。另在全部樣本中，有3款標示含防曬劑胡莫柳酯，部分研究指該成分可能具內分泌影響的特性。至於另一款防曬劑奧克立林，樣本中有3款顯示使用了相關成分。消委會提醒，如果曾對非類固醇類消炎外用藥物酮洛芬出現光過敏反應的人士，亦有機會對奧克立林產生光過敏反應，應避免選用。

總括在20款聲稱具防曬效能的樣本中，只有 3款沒有添加 是次研究關注的防曬成分，分別是：

GUERLAIN嬌蘭 賦活護膚妝前底霜 PARURE Gold Skin Correction & Protection SPF50+ PA+++

HOURGLASS 礦物質妝前乳 SPF15 VEIL MINERAL PRIMER SPF15

MAC LIGHTFUL C+光透養膚防曬底霜 LIGHTFUL C+ Coral Grass Tinted Primer SPF 45 PA++++

消委會引述丹麥消費者組織的研究指出，可能干擾內分泌的物質可經不同途徑影響荷爾蒙水平，可能影響性荷爾蒙，有機會削弱生殖能力、導致新生嬰兒生殖器出現異常、青春期提前、甚至增加罹患乳癌或睪丸癌的風險等。孕婦、正在餵哺母乳人士、兒童及青少年應盡可能減少接觸這些物質。

6款樣本含防腐劑可致濕疹

除了要小心防曬成分影響，化妝品中少不免的防腐劑和抗氧化劑成分也要提防。有15款樣本顯示含有助提高化妝品穩定性的抗氧化劑 BHT，亦有潛在干擾內分泌的疑慮。據研究顯示，BHT會對皮膚和眼睛有潛在刺激反應，為安全起見，消費者用後要仔細留意眼唇位置有否出現泛紅或痕癢等情況，萬一出現反應宜馬上停用。

另外，消委會發現有6款樣本含有防腐劑氯苯甘醚，該成分雖不會刺激皮膚、亦不屬致敏物質，但曾有病例在使用含該成分的粉底後，面部出現濕疹；另一病例則在塗抹含該成分的面霜後，面部持續地出現濕疹，更蔓延至頸部、上胸及上臂。

此外，還有17款樣本顯示含有乙醇、酒精、變性酒精或異丙醇，當中2款相關成分更列於成分表中的第2位。消委會提醒，酒精濃度較高的化妝品，未必適合乾性肌膚人士頻密使用，否則可能會令皮膚乾燥或出現刺激反應。

6成樣本或有致敏風險 13款不含香料致敏物安全清單

消委會按產品成分資料發現，有逾6成（24款）樣本顯示含有香料及／或香料致敏物質，當中有4款樣本更含有5至7種香料致敏物質。樣本中較常見的香料致敏物包括檸檬烯（limonene）、香茅醇（citronellol）、香葉醇（geraniol）和芳樟醇（linalool），易對香料過敏的人士應避免選用。

總括37款樣本之中，只有13款的成分表中沒有香料和香料致敏物質，較適合容易對香料過敏的人士選用。安全清單如下：

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1. ADDICTION 水潤調色防曬底霜 SKIN PROTECTOR COLOR CONTROL SPF40 PA+++

2. GIORGIO ARMANI 亮肌防曬妝前底霜 SPF30 PA+++ UV master primer SPF30 PA+++

3. HOURGLASS 礦物質妝前乳 SPF15 VEIL MINERAL PRIMER SPF15

4. IPSA 透光調色底霜 SPF25 PA++ CONTROL BASE SPF25 PA++

5. NARS 原生光提亮妝前乳 LIGHT REFLECTING TONE-UP VEIL SPF27

6. Primavista 修護保濕精華底霜 SPF20 PA++ MOISTURIZING PRIMER SPF20 PA++

7. shu uemura植村秀 unlimited 水潤隔離防曬底霜 SPF50+ PA+++ unlimited block:booster protective moisture primer

8. SUQQU 絕緻艷澤妝前乳 SPF15 PA+ THE PRIMER SPF15 PA+

9. GIORGIO ARMANI 隱逸美肌妝前底霜 fluid master primer

10. LAURA MERCIER 極緻潤澤養膚底霜 PURE CANVAS PRIMER Hydrating

11. Rare Beauty Always an Optimist illuminating Primer

12. 露華濃REVLON 持久貼服控油底霜 COLORSTAY GRIP MATTE PRIMER

13. smashbox THE ORIGINAL PHOTO FINISH PRIMER

妝前底霜選購及使用貼士

消委會建議，在選購及使用妝前底霜時，消費者可參考以下小貼士：

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同場加映：《LDK》20款防曬底霜

日本雜誌《LDK the Beauty》曾以3大標準評測20款防曬底霜，比較各款產品的完成效果、防UV力及緊緻度，並挑選出防UV力最出色的款式，樣本當中包括ELIXIR、資生堂、Kanebo等人氣品牌。

（排名由低至高）

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