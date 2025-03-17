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親子自助餐優惠｜灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送二　任食龍蝦/冰鎮海鮮/火炙和牛壽司

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

KKday推出灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送二優惠！

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】放假想一家大細chill住歎大餐？香港灣仔萬麗海景酒店推出自助餐買一送二優惠，人均$340起即歎「海陸堡壘自助晚餐」，任食龍蝦、冰鎮海鮮、火炙和牛壽司、香烤和牛卷等，自助午餐人均更低至$205。優惠於3月17日起開售，即睇詳情！

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家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

自助餐優惠｜灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送二

香港灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室推出「海陸堡壘自助晚餐」，精選推介包括時令冰鎮海鮮、無限量新鮮蒸焗 龍蝦、龍蝦喇沙、新鮮刺身、火炙和牛壽司、意式生和牛薄片、香烤和牛卷、香烤和牛牛肩扒及大蝦，以及多款特色甜品等。

【KKday 快閃限量搶 – 買一送二】海陸堡壘自助晚餐
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $970/2大1小，平均$340/位（原價 $2,315/2大1小）
星期五至日及公眾假期 $1,018/2大1小，平均$356/位（原價$2,414/2大1小） 

【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】海陸堡壘自助晚餐
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $970/2位，平均$485/位（原價 $1,778/2位）
星期五至日及公眾假期 $1,018/2位，平均$509/位（原價 $1,866/2位）

【KKday 快閃限量搶 – 買二送一】海陸堡壘自助晚餐
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $1,860/3位，平均$620/位（原價$2,666/3位）
星期五至日及公眾假期 $1,953/3位，平均$651/位（原價$2,798/3位）

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自助餐優惠｜自助午餐人均低至$205

自助午餐菜式選擇同樣豐富，包括龍蝦喇沙、炒大蝦、時令冰鎮海鮮、新鮮刺身、和牛腸粉等等。而好辣之人必試水煮和牛肉、辣酒煮螺。

【KKday 快閃限量搶 –買一送二】海陸堡壘自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至四 $586/2大1小，平均$205/位（原價$1,391/2大1小）
星期五至日及公眾假期 $646/2大1小，平均$226/位（原價$1,534/2大1小）

【KKday 快閃限量搶 – 買一送一】海陸堡壘自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至四 $586/2位，平均$293/位（原價$1,074/2位）
星期五至日及公眾假期 $646/2位，平均$323/位（原價$1,184/2位）

【KKday 快閃限量搶 – 買二送一】海陸堡壘自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至四 $1,125/3位，平均$375/位（原價$1,611/3位）
星期五至日及公眾假期 $1,239/3位，平均$413/位（原價$1,775/3位）

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