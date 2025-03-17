食用安全｜黑心工廠被踢爆翻新衞生巾紙尿片再賣　負責人：1噸貨可賣8000元

【衞生巾／紙尿片／黑工廠／翻新再賣】內地央視「3.15」晚會中揭發，多宗涉及消費者權益的行業亂象，包括衛生巾、嬰兒紙尿片和無菌即棄內褲等。位於山東濟寧市梁山縣的「梁山希希紙製品有限公司」被指販售劣質衛生巾和嬰兒紙尿片。這些產品中包括回收廠商不合格的衛生巾和紙尿片，隨後在工業垃圾中挑選和「翻新」後，販賣給消費者，且數量龐大，涉及多個品牌。當地政府已成立調查組，查封該公司並拘留負責人進行調查。

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央視記者根據舉報線索，以訂貨為由前往「梁山希希紙製品有限公司」，見到了公司負責人劉總。雖然這間公司名為紙製品公司，但其主要業務卻是廢品回收，即從紙尿片和衛生巾製造商那裡購買不要的殘次品、下腳料等生產垃圾。

央視記者指出，該公司倉庫中堆滿了他們從正規廠商成噸採購的紙尿片和衞生巾次貨，這些次貨來自多個內地知名品牌，如蘇菲、Babycare、自由點和全棉時代等。地面上散落著許多紙尿片和衛生巾，狀況十分骯髒，部分仍保留著原包裝。

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翻新衛生巾｜翻新再賣劣質衞生巾 利潤相當驚人

劉總表示，他以每噸260元至1400元的價格收購本應銷毀的合格產品，挑選出形狀完整且無明顯污漬的「二等品」。這些從工業垃圾中挑選出來的衛生巾，竟能在市場上以七八千元一噸的價格轉售，利潤相當驚人。

記者目睹工人們包裝過程，指工人們將紙尿片使勁在桌子上敲打來恢復它的蓬鬆狀態，然後再將其放入包裝袋中封好。新包裝上沒有任何品牌信息，整個重新包裝的過程工人都是徒手操作，沒有任何衛生消毒措施，更有員工稱「就是髒沒事兒」。

劉總坦言：

人家一等品是從無塵，沒有一點不乾淨的車間出來的，然後廢料出來打到廢料車間，裡面垃圾、亂七八糟甚麼都有，然後咱們再拉回來，放在咱們的車間，咱們衞生條件達到了嗎？達不到吧。

根據內地規範，禁止使用廢棄的衛生用品作為原材料或半成品，產品的生產過程必須符合衛生、包裝運輸和國家質量法規的嚴格要求。按照行業規範，正規的一次性衛生用品廠商應將淘汰的殘次品、下腳料等生產垃圾進行切碎處理，才能流出企業。

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翻新衛生巾｜負責人：關鍵在於打通了企業內部的關係

劉總表示，他之所以能做成這種生意，關鍵在於打通了企業內部的關係。

國內的市場，所有的上市公司都和我這兒掛著鈎

在調查過程中，有採購商前來購買好之、米菲和Babycare等品牌的嬰兒紙尿片，以及自由點品牌的「二等品」女性安睡褲，該負責人稱，「我自己用，我做網店」。

此外，劉總還透露，對於挑選出「二等品」的剩餘垃圾，他也有辦法變廢為寶。在一個車間內，地上堆滿了各種衛生巾和紙尿片的生產垃圾，這些垃圾經過打碎後，可以重新分離成木漿和吸水高分子樹脂等一次性衛生用品的原材料。

劉總指出，這些回收材料在市場上非常受歡迎。衛生巾和紙尿片的生產垃圾中，一部分作為「二等品」流入市場銷售，剩餘的無法再利用的部分則被投入機器，製成回收料，再次供應給一次性衛生用品的生產企業。

報道曝光後，濟寧市政府成立由市場監管、衛生健康和公安等部門組成的聯合調查組，對涉事公司進行查封並帶走負責人進行調查。多家相關品牌已表示將採取法律手段追究違法行為。

黑心工廠｜即棄內褲聲稱「EO滅菌」 廠商：根本零消毒

央視曝光，河南省商丘市多家生產商在製作一次性內褲時存在未經消毒和滅菌的問題。央視記者以採購商的身份與相關負責人會面，發現許多「一次性內褲」的包裝上標示材料為「棉」或「純棉」，實際使用的卻是「滌」，嚴重不符標示。記者走訪十多家工廠，發現現場衛生條件極差，原材料隨意堆放在地面，布料旁邊還有垃圾雜物。工人徒手製作內褲，既不佩戴口罩也不戴手套。已製作好的內褲隨意堆放，工作台同時也是工人的用餐桌。

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有工人使用噴槍向內褲噴灑一種特殊的液體「槍水」，這實際上是一種強效速乾去污劑，氣味刺鼻，且不能直接用手接觸。

多位廠商負責人直認，由於成本過高，內衣內褲在推出巿場前根本不會進行消毒和殺菌，這在行業內已是公開的秘密。為了通過規範檢查，會在包裝上貼上「環氧乙烷滅菌化學指示卡」，甚至提供虛假的檢測報告，以及製作「產品滅菌」的短片，來欺騙消費者。

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