金秀賢金賽綸｜金秀賢被爆報細數實際大金賽綸14年　多次聯絡女方父親疑有收買意圖

▲ 金秀賢醜聞爆不完，最新被指年齡報細數，實際比金賽綸大14年！

【金秀賢/金賽綸/金賽綸逝世】韓國男星金秀賢遭踢爆曾祕戀已故女星金賽綸6年，兩人從2015年相戀，曾時他已27歲，女方才15歲，原本金秀賢強硬否認，隨住他與金賽綸的親密照流出，他才改口稱雙方曾交往，不過再有消息指金秀賢年齡疑報細數，實際比金賽綸大14年，而他更被爆多次聯絡女方父親疑有意收買，令事件沒完沒了！

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YouTube頻道《橫豎研究所》（가로세로연구소）踢爆金秀賢祕戀金賽綸6年，男方先強硬否認，繼而再發聲明改口認拍拖，但就指自己是在金賽綸成年後才跟對方交往，並非外間所指的女方在15歲就跟他在一起，不過他這個拍拖時間線已被女方母親否定。到16日傍晚，該YouTube頻道再度爆料，指金秀賢似有意收買金賽綸父親，並公開金秀賢公司員工向金賽綸父親傳短訊及致電的證明。

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金秀賢金賽綸｜金秀賢多次聯絡金賽綸父親被指有意收買

從對話截圖內容顯示，一名自稱劉理事的人於3月13日向金賽綸父親（金父）表示希望可以通話溝通，但金父手機一直打不通，所以短訊表明：「我們希望親自見你」，至3月14日劉理事再詢問金父是否方便通話，請求金父聯絡他，金父回覆：「我正在工作，晚上可以通電話，到時候聯絡你。」劉理事就表示期待他的回覆，金父當時表明：「下周一（3月17日）聯絡你。」

金秀賢金賽綸｜金秀賢遭踢爆為入行年齡報細數

節目還公開了金父先後收到劉理事來電的紀錄，劉理事先後打4次電話及傳8次簡訊給金父，就連半夜12點多仍試圖致電聯繫，因而被指急找金父，疑有意收買對方！而金父對此也表示心寒，並喊話：「不要再聯繫我了，這是在折磨我！」節目又爆出金秀賢年齡報細數，他出生日期實為1986年2月16日，現年39歲，為了加入娛樂圈才改成1988年，即是他實際年齡比金賽綸大14歲，但這個說法尚未得到證實。

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金秀賢金賽綸｜缺席金賽綸喪禮被罵冷血

此外，金父透露，金賽綸離世後，許多業界人士、工作人員，甚至是在電影宣傳負責保全工作的保鑣等人，都有到愛女的靈堂弔唁，唯獨不見金秀賢所屬公司Gold Medalist的相關人員及金秀賢本人出席喪禮，金父認為女兒金賽綸作為公司的創始成員，但金秀賢竟如此冷血，這讓他感到失望及心寒。

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