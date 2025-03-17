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消委會教育服務投訴｜免費「人生課程」收$7800按金　苦主要求退款遭拒兼失聯

港聞

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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消委會去年接獲688宗有關教育服務的投訴。（資料圖片）

消委會去年接獲688宗有關教育服務的投訴，其中有商戶推出「免費學券」吸引學員報讀「人生課程」，卻推銷昂貴課程及要求學員繳付7800元按金。有營商課程標榜「百分百退款保證」，惟最終以諸多理由拒退款。消委會指，商戶若因其他商業意圖而推出巧立名目的「培訓課程」以吸引客流，其手法值得商榷，促請業界立即糾正。

其中一個個案，投訴人獲網友贈送免費電子學券，可用作參加5天「人生課程」。投訴人在與課程公司負責人會面時，被要求先繳7800元按金，並承諾完成課程後會以支票形式退款。及後投訴人於網上發現眾多有關人生課程的騙案，在課程展開前聯絡該公司要求退回按金，惟該公司解釋需完成課程才能取回按金，拒絕退款並失聯。

消委會根據投訴人提供的資料，多次嘗試透過郵遞信函、電郵及電話聯絡該公司均不果，建議投訴人諮詢法律意見，考慮透過其他法律途徑再作追討。而投訴人亦表示會考慮向香港海關舉報。

線上課程課程標榜「百分百退款」 惟諸多理由拒退款

消委會引述另一個案，投訴人於社交媒體上留意到有公司推出社交媒體廣告營商線上課程，學費為87000元。與課程顧問完成免費諮詢後，投訴人獲承諾可分10期繳付學費，每月課程成本為8700元，及向相關社交媒體繳付520元廣告費。顧問又引述，曾有學員3個月內成功賺取100萬元，並指即日報名可以享有「100%退款保證」。

投訴人上課4個月後，發現如要做到課程目標，需購買大量額外電子輔助工具，每月需額外投入約1400元。投訴人有感課程與最初承諾時不符，並引用「100%退款保證」，要求退回已繳交的合共34800元學費，但有關公司多次以各種理由拒絕退款，例如指投訴人需先完成課程並清繳學費，或未有積極配合課程指示購人額外輔助工具等。

消委介入後，該公司回覆指投訴人以分期形式繳付學費不符退款保證要求，加上投訴人未能提供證據證明有配合課程指示，堅拒退款。消委會建議投訴人諮詢法律意見，以決定是否再作追討。

消委會敦促業界，銷售時必須向消費者清晰講解課程內容及所有潛在或附加費用，明確列明推廣承諾，例如退款保證的實施機制及相關條款。消費者如果決定終止課程並要求退款，商戶有責任履行承諾。

商戶若因其他商業意圖而推出巧立名目的「培訓課程」以吸引客流，其手法值得商榷，消委會促請業界立即糾正，又提醒消費者不應被宣傳所吸引而報讀課程，應先詳細了解課程的口碑，評估內容是否符合自身需要，並了解相關課程細節後再作出選擇。

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