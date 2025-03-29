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DSE2025｜DSE筆試開考前夕揭港孩考生多　大批家長致電學校問：你間學校點去？

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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DSE筆試開考前夕揭港孩考生多，大批家長致電學校問：你間學校點去？

【DSE/備戰DSE/緊張家長/生活技能】2025年中學文憑試（DSE）主科4月1日開考，努力最後衝刺的同時，同學仔有沒有看看試場在哪裡，搵定路線？日前有網民在社交平台分享，說通常愈近DSE考試日子，愈多接到電話打來問「你間學校點去？」，而這些電話是家長打查詢的，讓該網民只能慨歎一句：「只能講而家小朋友幸福！」

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DSE2025｜行錯路不看地圖 原地致電阿媽

有網民日前在Threads發文，第一句就是：「我唔明已經去到考DSE年紀，都要父母打嚟學校問考試間學校位置」；還有疑似學生「pre-行去錯地方」，不是打開智能電話開Google Map，或者問問路人，而是「原地打電話俾阿媽，然後阿媽再打電話去別家學校問」，令樓主哭笑不得。

樓主憶述自己以前考公開試口語時，不知道試場如何去，「都係自己上網搵Google map download附近地圖，用模擬相片望附近街景；行到搵唔到學校門口自己問人」；以前「真係乜都靠自己」，不敢叫媽媽陪，怕被罵「咁大個人都唔識」。

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DSE2025｜DSE筆試4月開考7大試前準備　做錯1事可被取消全部考試成績

發文的樓主似乎任職學校，續指通常愈近DSE考試日子，愈接得比較多家長打嚟問「你間學校點去？」、「點樣過嚟？」，還有家長陪考生「pre-行」（先走一次去試場的路線）。樓主覺得，如果是考生自己打來查詢，「起碼我會覺得可以識自己搵方法解決」，但收到不少電話都是家長致電幫子女問，「只能講而家小朋友幸福！」

DSE2025｜網民形容家長「直升機父母」

今日的中學生常常被指生活技能低，不知道與「乜都幫到盡」的家長有多大關係。有網民就留言稱「直升機父母」；有網民也回憶起過往，說自己以前會拿著街道圖「揾哂所有地方」、「其實七、八十後父母考會考AL都係自己搞掂，果陣冇Google map添，唔知點解到自己仔女考試就緊張到咁」。有的想起90年代沒有手機地圖，連手提電話也未普及到中學生人手一部，「派咗準考證係會逐個試場去一次，搵一次路，同埋預計交通時間」，但「年代唔同喇，有啲嘢係會唔同咗，譬如家長嘅著緊程度」。

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DSE2025｜做HR網民：阿媽陪見工都有

樓主最後也自嘲「老海鮮講舊」，文末再加一句「如果話見工要父母陪我唔會覺得出奇」 ，顯得挖苦但又無奈。怎料真的有任職人力資源的網民回應：「作為HR人，呢十幾年都有見識過有阿媽陪見工」。

翌日，樓主更新補充說，發文後在學校門口見到一個女同學「搵試場」，聊幾句後得悉同學自己來試行，樓主就教她較方便行的路線，同學很有禮貌。樓主直言「欣賞呢位女同學，唔識唔緊要，起碼肯問又有禮」。另希望和該考生說不用太緊張，「放鬆啲喇！入到考場實有人指你去邊㗎喇」。

資料來源：kkr5ay@Threads

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