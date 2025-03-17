新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】

▲ 黃翠如與蕭正楠將迎來小生命。

【黃翠如懷孕/蕭正楠/懷孕】黃翠如與蕭正楠結婚將近7年，去年11月宣布懷孕的喜訊，如今二人正期待著迎接小生命的到來。黃翠如日前在社交平台晒出巨肚照，老公蕭正楠更幽默撰文，分享了太太的孕期小趣事。

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從蕭正楠上載的照片可見，他與黃翠如都穿著白色冷衫搭配牛仔褲，照片中，黃翠如的孕肚已很大，因臨盆在即而更顯圓潤。另一張照片中，夫妻倆頭貼著頭，蕭正楠用手輕觸太太的孕肚，場面溫馨。

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黃翠如懷孕｜「卸貨」前想吃私房菜

蕭正楠帖文提到黃翠如對「小肚子」非常不捨，更大爆老婆每天都會和寶寶說話進行胎教。他在帖文中寫道：

蕭太太最近每天都說很不捨小肚子。看見她隨時隨地瘋狂吃東西，說是為了填飽小肚子。又看見她不停拿著手機拍攝愛動的肚皮，每天晚上自言自語，猜她是想教導出乖巧的小肚子。希望小肚子這段時光過得快樂。

帖文獲大量網民點讚，好友陳敏之留言：「好好享受甜蜜的時光。」粉絲們則紛紛表示期待小寶寶的到來：「邊有人佗得咁靚㗎？又超級期待彩虹BB平安著陸！」

蕭正楠提及翠如胃口大開，幾日前，連詩雅分享了一張跟翠如以及陳自瑤的合照，當中翠如留言：「去食多轉私房菜先啦不如。」看來她準備在臨盆前再大快朵頤。

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黃翠如懷孕｜4大胎教方法

胎教是指對尚未出生的胎兒進行外界刺激，促進小寶寶身心發展的方法，胎教的重點在於「適度與正面」，同時，孕婦在胎教中感受到的愛與關注，也會有益於自身情緒和健康。常見的胎教方法包括：

音樂胎教：播放舒緩音樂，例如古典樂，幫助胎兒感受和諧的節奏。

語言胎教：父母對胎兒說話或念故事，促進早期語言感知。

運動胎教：孕婦進行適當的活動，如散步或孕婦瑜伽，有助提升胎兒健康。

心理胎教：孕婦保持愉快心情，減輕壓力，提供溫馨的成長環境。

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