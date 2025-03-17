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金賽綸父親︱揭金賽綸生前曾6次割脈　父親控金秀賢公司騷擾今提告

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金賽綸父親揭女兒生前曾6次割脈。

【金賽綸 / 金秀賢 / 金賽綸父親 / 李鎮浩】金秀賢因被YouTube頻道《橫豎研究所》連日不斷爆料指他與金賽綸種種糾纏，令形象大插水。而金秀賢經理人公司Gold Medalist發出聲明，承認金秀賢曾與金賽綸相戀，但強烈否認與未成年的金賽綸相戀。

金賽綸的父親昨日透過YouTube頻道《橫豎研究所》公開聲明指，金賽綸喪禮上，金秀賢經理人公司Gold Medalist沒有到場弔唁並不聞不問，同時一再否認曾與金賽綸交往，直到3月12日Gold MedalistA才致電，隔天早上傳訊：「您現在方便通話嗎？昨晚也有打給您，希望能與父親您通話，請聯絡我。電話一直無法接通，非常抱歉，我希望能親自向您說明這段時間發生的事，請給我一個機會」，之後也持續傳簡訊，甚至凌晨還打電話，讓家屬不堪其擾。

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金賽綸父親︱控告李鎮浩誹謗

另一方面，頻道亦引述金賽綸父親指娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩，在過去3年多次失實報道，包括金賽綸去年透過社交媒體公開跟金秀賢貼面合照後，李鎮浩隨即拍片嘲諷「金賽綸自編自演戀情」，令她非常痛苦。

金賽綸父親稱：「當影片公開後，她先後6次割脈自殺」。在上月金賽綸自殺，李鎮浩在喪禮舉行期間三度致電金父，令他不勝其擾，昨日決定採取法律行動，代表律師表示今天（3月17日）下午2時將會向首爾警方報案，控告李鎮浩誹謗。

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