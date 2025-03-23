内地優才｜來港半年大呻不適生存　力數4大生存問題無奈感慨：到香港就成...

▲ 内地優才來港半年大呻不適生存，力數4大生活問題。

【香港優才／專才／移居香港／小紅書】香港生活節奏快、生活壓力大想必是每個初來乍到的打工仔的心聲，而近來不少受「優才」計劃來港的内地人紛紛表示同樣倍感壓力。

近日，有位透過「優秀人才入境計劃（優才）」而取得香港身份證並居港半年的内地女，於社交平台發文大呻香港生活壓力「爆棚」，稱香港不適合生存，並力數4大居港生活壓力來源，包括租房、工作等，有心勸退有計劃以「優才」來港的内地人。

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該名内地女於小紅書平台，以「拿到香港身份後，發現香港已不適合生存」為題發文，稱自己透過「優秀人才入境計劃（優才）」來港半年，其生存壓力及對未來的不確定性讓她倍感焦慮！

她於帖文寫道：「很多人可能會說：『你都拿到香港身份了，還在這抱怨什麼？』但我真沒有在凡爾賽（炫耀）。我獲批優才半年出頭了，和很多普通人一樣，壓力真的大。這些壓力不是來自香港身份本身，而是對未來的不確定性感到焦慮！」。

該名内地女於帖文詳細列出了4大居港生活須面對的問題，包括租房、工作、語言、薪資。

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優才來港須面對生活問題1：租房

樓主表示，香港租金貴且面積小，惟在內地住慣大房子，來港前一定要做好心理準備，「在香港，想一個人住，8千元以內基本租不到什麼像樣的單間，都是小小的，大概10平左右。若想住得舒服點、體面點，房租預算肯定得1.5萬左右，一家三口就得2萬起跳！若是想一個人獨享一個套房，沒有隔斷的那種，起碼得1.2萬以上，面積也就30平左右」。

樓主續說，若想在香港生活有基本舒適感，收入至少要每月3至4萬元，「如果只有2w的工資，基本上扣了房租、交通、吃喝、偶爾買點生活用品，就月光了」。

優才來港須面對生活問題2：語言

樓主指出，於香港需要掌握多種語言，「粵語、英語、普通話都是必備的，至少要流利掌握兩個」。

優才來港須面對生活問題3：工作

樓主表示，假設本身的工作類型是以行政、人事、市場、銷售、財務等文職為主的，沒有必要來香港「湊熱鬧」，除非你的綜合實力很硬，學歷不錯，軟實力也不錯。樓主解析：「因為這些香港的畢業生都能做，他們都搶不到的崗位，更輪不到你。」

優才來港須面對生活問題4：薪資

樓主又解析，香港普通大學生的畢業工資只有1萬多至2萬元，並不算太高，像拿4、5萬以上的高工資，基本都是精英中的精英！她直言不諱講到：「如果你在內地月薪一兩萬，並且想躺平的，建議你還是踏踏實實在內地工作吧！在內地你是條龍，到香港你就是條蟲」。

樓主最後提醒，如果以上所後果都考慮清楚，並能付出精力、經濟，願意融入香港生活，可考慮來香港，「那我覺得拿個香港身份過去發展，帶孩子去港讀書還是很不錯的！開拓孩子的國際視野」；倘若有任何一點無法滿足，就須「三思而後」，考慮清楚啦。

網民反駁：是你沒擺正心態

帖文上傳后引來一眾網民的議論，有網民認為香港並非不適合生存，而樓主個人問題，批評其沒擺正自己的心態，「租個唐樓5000+就有了，你租那種私人高層肯定不行啦，不是不適合生存，是你沒擺正自己的心態，大學生又怎麼樣？坐着就有錢收？想多了你」、「居住方面，村屋是個很好的選擇，錦上路附近很多。350呎只要8至9千元，可能有更平的」。

不過，亦有網民表示認同樓主所言，「確實如此，很真誠的提示」、「在香港生活，壓力確實很大，令人透不過氣」、「吃飯70塊一份，連我爸都嫌棄還不好吃」。

還有網民認爲，香港有無限的機會和可能性，並從不辜負任何一個肯努力的人，「香港有的是機會，主要是看個人」、「不適合生存，是因為實力不夠」、「香港從不辜負努力的人，肯做肯學就夠了，天道酬勤！」。

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